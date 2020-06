Abogado se enojo y abandono juicio que debio suspenderse

En el primer juicio que se desarrollaba en Ushuaia luego de la feria extraordinaria, el abogado Raúl Paderne abandonó la defensa de su cliente acusado de abusos sexual agravado a una menor y fue sancionado por el Tribunal de Juicio. Se le aplicará una multa por haber abandonado, en forma intempestiva, la defensa de un hombre quien está acusado de abuso sexual agravado. El debate quedó suspendido hasta que el imputado cuente con asistencia, que podría recaer en la Defensoría Pública. El abogado adelantó que evalúa presentar una denuncia penal contra dos de los magistrados intervinientes en el juicio, por el presunto delito de prevaricato

Segun el parte de prensa oficial de la Justicia, Paderne abandonó la representación de su cliente tras ofuscarse con un llamado de atención del Tribunal de Juicio, durante el debate oral y no público que se realiza a un hombre acusado de haber abusado de una joven de 15 años. Está imputado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple reiterado y abuso sexual agravado.

En el inicio del debate oral, el abogado Raúl Paderne, planteó en las cuestiones preliminares su necesidad de que la víctima, que actualmente es mayor de edad, pero cuando sucedieron los hechos era menor, declare en el juicio.

Los jueces se lo denegaron. En aquella oportunidad el abogado no recurrió la decisión y sin embargo ahora volvió a plantearlo. Luego, la audiencia tuvo su desarrollo como estaba previsto con la lectura de la acusación por parte del fiscal Fernando Ballester Bidau y el inicio de la etapa de testimonios.

A propuesta de la defensa fueron escuchados dos testigos por el Tribunal, presidido por el Dr. Maximiliano Gracia Arpón, con las vocalías de Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla.

Al momento de pedirle testimonio a la perito oficial, licenciada Marina Zamar, quien fue interrumpida por una pregunta de Paderne, el Tribunal entendió que esa pregunta no correspondía y fue su presidente, el Maximiliano García Arpón, quien le solicitó que reformulara la consulta.

Ante esa solicitud el abogado Paderne se mostró ofuscado, lo agredió verbalmente y amenazó con retirarse de la audiencia; a pesar de que la máxima autoridad del Tribunal intentó tranquilizarlo.

El juez Pagano Zavalía le advirtió que en caso de que se retirara de esta manera estaba incurriendo en abandono de defensa. Pese a ello Paderne se retiró.

En ese marco, el Fiscal pidió que por abandono de defensa se sancionara a Paderne, el Tribunal accedió, dictó una resolución sancionándolo, se inhibió de intervenir en el juicio y dio intervención al subrogante legal.

Debido a que el juicio quedó suspendido, en la jornada de este martes se pondrán en marcha las acciones para que los subrogantes se hagan cargo.

Cabe acotar que el abandono de la defensa está previsto en el art. 99 del Código Procesal Penal (CPP) y la sanción que establece es una multa de hasta un 20 por ciento del sueldo de un juez de Primera Instancia.

El abogado defensor dijo que “No podía convalidar una parodia de juicio que era un paredón de fusilamiento”: Paderne aseguró que en el juicio del que se levantó dando un portazo “no se me permitió ejercer la defensa”, y “quedarme significaba convalidar una parodia de juicio que en realidad era un paredón de fusilamiento”.

“Hay un antecedente sobre esta situación. Es lo que se conoce como defensa ineficaz. Si no se me permite construir mi estrategia y desarrollarla, no entiendo cuál sería mi rol en un juicio”, razonó el letrado.

Según Paderne, el presidente de la audiencia, Maximiliano García Arpón, no le permitió hacer una pregunta a una perita sobre un hecho que acababa de ser incorporado al debate por un testigo.

“Y encima no permitió que esa negativa, que es una barbaridad, constara en actas. Yo le dije que entonces se sentara junto al fiscal, porque su rol no estaba siendo el de un juez”, explicó.

También contó que otro juez del Tribunal Oral de Ushuaia, Alejandro Pagano Zavalía, le advirtió que expresarse de esa forma era una falta de respeto, pero “yo creo que actitudes como la de este juez son las que nos faltan el respeto a nosotros, desde hace muchos años”, señaló Paderne.

“Muchas veces me he enojado durante un juicio, y admito que tal vez estas no son las formas. Sin embargo, tal vez sea la oportunidad de generar un debate más profundo. Estas cosas no pueden seguir sucediendo”, aseveró el abogado.

Además, Paderne confirmó que evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal contra los jueces García Arpón y Pagano Zavalía, por el presunto delito de “prevaricato”.