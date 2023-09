Concluyó el juicio oral y público a Palmiro Di Cónsoli, hombre acusado de apropiarse de un terreno vecino al suyo, donde en 2012 se prendió fuego la empresa Petropol.

En 2021 Plmiro Di Cónsoli fue denunciado por haber ingresado hierros, equipos y chatarra a ese predio, el cual cercó, puso una tranquera y candado.

Esta semana se llevó adelante el juicio por usurpación del predio, por parte del Juzgado Correccional a cargo del Dr. Pedro Fernández.

En la acusación estuvo el fiscal Jorge López Oribe, quien tras escuchar la indagatoria del imputado y a los testigos, concluyó que se dio el tipo penal del delito de “usurpación” ante lo cual el propio acusador solicitó su absolución.

“No se pudo acreditar violencia sobre las cosas, si había un alambrado o un cerco que haya sido derribado, y si no hay violencia no es el tipo penal de la usurpación, sumando además que es un predio adjudicado por el municipio a la ex empresa Petropol, por lo que debiera ser reclamado ello por vía administrativa, no por la vía penal”, sostuvo el fiscal desestimando la acusación.

Ante ello y al existir acusación, el juez Pedro Fernández se limitó a la absolución del imputado tras dos años de proceso.