AGUILERA: “ES FUNDAMENTAL QUE SEAMOS RESPONSABLES Y MANTENGAMOS EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL”

La doctora Alejandra Aguilera, jefa del Departamento de Epidemiología Zona Norte del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se refirió a la situación en la que se encuentra la ciudad de Río Grande debido a la aparición de nuevos casos positivos de COVID-19.

En este sentido,

subrayó la importancia de la responsabilidad social para mantener el

aislamiento preventivo y destacó que “si uno tiene más de dos metros de

distancia con la otra persona y usa barreras no se contagia”.

“Es importante que las

personas que resultaron positivo nos den todos los datos para que podamos

llegar a las demás personas expuestas”, dijo y agregó: “por eso pedimos mucha

colaboración cuando se hace el llamado. La única manera de tener registro de

toda la gente que estuvo en contacto es a través de la información que nos dan

los casos confirmados”.

Con relación a la

sintomatología del virus, Aguilera recordó que tienen que ver con “fiebre mayor

a 37.5°, tos, dolor de garganta, dolor al tragar, rinorrea, dificultad

respiratoria, síntomas dermatológicos, diarrea. No está dentro de esta lista

porque no es un síntoma cardinal el dolor de cabeza. Lo hemos visto en muchos

casos, pero en esta situación en que estamos, invierno, mucha ansiedad, existe

también la contractura muscular, la intoxicación por monóxido y otras

posibilidades que tenemos que tener en cuenta”.

“Si la persona, además,

ha sido un contacto estrecho con alguien confirmado, obviamente, se valida más

la suposición de que es un caso sospechoso”, aseveró y sostuvo que “el caso

estrecho no es cualquier persona que vio, conoció o estuvo cerca o pasó por la

casa, por la puerta, sino que es aquella persona que pasa más de 15 minutos con

el caso confirmado, sin protección y a una distancia menor a dos metros”.

Respecto a la situación

del sector fabril, manifestó que “durante la investigación y por la charla que

hemos tenido con los confirmados y contactos estrechos estamos viendo que los

sectores fabriles han mantenido los protocolos” y subrayó: “en este caso

particular, las fábricas no están teniendo enfermos dentro de las plantas

porque sean contactos internos, sino por reuniones fuera de las fábricas”.

“Esas reuniones

sociales son lo que generan la transmisión que se está viendo ahora, o sea que

la transmisión no es dentro de la fábrica. Otros casos que han ocurrido en

otros ámbitos también corresponden a personas que se conocen fuera de lo

laboral y han mantenido reuniones”, detalló.

Aguilera reiteró además

que “la idea es que las personas tengan la responsabilidad de mantener el

distanciamiento. Si uno tiene más de dos metros de distancia con la otra

persona y usa barreras no se contagia”, sostuvo, e insistió en que “hemos

tenido situaciones sociales, por ejemplo, compartir el mate, cuando se decía

que no debería hacerse”.

Por otra parte, la

profesional sostuvo que “estamos trabajando en conjunto, compartiendo la

oficina de Epidemiología con el equipo médico del Municipio, nos están ayudando

mucho porque necesitamos personal técnico para hacer las llamadas. Enfermeros y

médicos nos estamos ayudando entre todos para poder llegar lo antes posible a

la población”, comentó la funcionaria.

Finalmente, hizo

hincapié en el aislamiento y remarcó “que no es de forma restrictiva con un

decreto, sino que hay que ser responsables y hacerlo por cuenta propia. Si no

tenemos la necesidad de salir, no lo hagamos, es lo que nos va a permitir

controlar los contagios”.