Continúa en Buenos Aires el juicio oral al riograndense Francisco Amador (foto) por el homicidio en 2010 de su ex pareja, la estudiante fueguina de periodismo, Marianela Rago, hallada degollada y con 23 puñaladas.

Ante el Tribunal Oral Federal 29 de Capital Federal se vivió otra jornada de testimoniales con los dichos del encargado del edificio de Balvanera donde fue hallada sin vida la joven, quien poco pudo aportar, así como 4 amigos de la víctima.

Los cuatro amigos de la víctima; Marcos, Victoria, Luisina e Iván, declararon vía zoom desde Río Grande y coincidieron en que Marianela y Francisco Amador “tenían una relación tóxica”, que el hombre “era violento” y que la joven “tenía miedo”.

“Nos enteramos que él la golpeaba, tenía muchos episodios de violencia”, dijo Victoria, una de las amigas de la víctima, a quien conocía desde el colegio primario y que continuó su relación en Buenos Aires, donde ambas llegaron para estudiar.

El testimonio de la mujer fue uno de los más precisos de la jornada, ya que describió varias situaciones violentas de la pareja, incluso a poco tiempo del crimen; “dos meses antes de que a ella la maten, me llamó llorando y me dijo que tenía miedo, que le había pegado en la cabeza. Me pidió que la llamara a mi mamá, que era abogada, para denunciarlo. Finalmente, no quiso hacer la denuncia, tenía miedo. La golpeó en la cabeza, la había ahorcado. Fue a verse al hospital, con él, y llegó a decir que se había caído en la bañadera”, describió.

Incluso señaló que ya separados, “me dijo que se iban a juntar para charlar. Me contó al otro día que ella le revisó el celular y parece que él también le leyó algo en su celular. Ella le terminó contando que salía con alguien y terminaron discutiendo”, aclaró.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo en que se llevarán adelante nuevas testimoniales.