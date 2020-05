Apertura de bares, restaurantes y reuniones sociales aun en estudio

Desde el Gobierno provincial la Ministro, Chapperón dijo que el COE se estudia “cómo avanzar en esta cuarentena administrada” en donde se analiza permitir encuentros sociales en pequeños grupos, apertura de restaurantes y bares, como así también el sector turístico.

La funcionaria aclaró “la aparición de un nuevo caso no nos hace retroceder, no porque seamos capaces de no hacerlo, porque si es necesario se realizará, sino que existen muchos parámetros que se evalúan para ir viendo cómo estamos” y en ese sentido informó que “vamos bien y seguimos apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”.

“Necesitamos ir volviendo a esta normalidad diferente, nada será igual como antes del 15 de marzo” reflexionó Chapperón y señaló que “todavía nos queda la apertura de la Ruta, si bien algunas flexibilizaciones se realizan, porque hay muchas cuestiones que atender porque se viene el invierno, aún está restringido el tránsito”.

Encuentro social: Respecto a la posibilidad de permitir el encuentro social, la funcionaria dijo que “se está evaluando” e indicó que “se analiza cómo podría llevarse a cabo, quizás sea con un grupo pequeño y que siempre sea el mismo grupo para ir evaluando qué pasa”.

Restaurantes y turismo: En referencia al sector gastronómico y turístico dijo que “también se está evaluando porque tenemos que ir avanzado, pero sabemos que será distinto. Seguramente mesas más separadas. Trabajamos en toda la provincia y con los municipios y el sector para ir evaluando cómo hacerlo”.

“La mayor seguridad la tenemos con el distanciamiento social, es fundamental. Hay cosas que las hacemos inconscientemente, tenemos que modificar el saludo, el distanciamiento, ya que tenemos que acostumbrándonos a estos cambios” concluyó.

Desde el Municipio a favor que vuelva el turismo: En tanto el titular del área de Turismo de la municipalidad, José Recchia mantuvo junto al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, una reunion con los representantes de las Cámara Hotelera y Gastronómica de la ciudad.

Recchia dijo en Radio Provincia acerca de la eventual apertura de locales gastronómicos Recchia dijo que “quizás en principio con algo acotado, con horarios más cortos y por supuesto menos gente, pero para ir poniendo en marcha los protocolos y la dinámica”.

“El municipio acompaña todo aquello que se resuelva y también vamos a estar atentos en lo que se hace mal para corregirlo y que se haga bien, tal como nos instruyó el intendente”, dijo el funcionario a la vez que manifestó que “es un reto importante porque el gastronómico es uno de los sectores con más contacto entre personas, los comensales, gente en un mismo salón, pero creemos que con un buen protocolo se puede retomar”.

“Para el miércoles tendríamos un protocolo de Nación para la gastronomía, para luego seguir con un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio”.

Acerca de la actividad de las aerolíneas, Recchia dijo que “entiendo que los vuelos se retomaran antes del 1 de septiembre, pero no tenemos definiciones ni una fecha cierta. Hay que tener en cuenta que hasta que no aparezca la vacuna esto va a seguir. Sabemos que los contagiados van a existir, hay que tomar precauciones y trabajar en los protocolos. Un caso no tiene que tirar por la borda en todo lo que avanzamos, porque se sabe que hacer”.

Finalmente manifestó que “no va a ser un capricho abrir al turismo para poner en riesgo la población, bajo ningún punto de vista. Hemos sido todos lo suficientemente prudente para que esto no suceda. No pasa por la cabeza de nadie volver cinco pasos atrás. Hay que ir semana a semana porque el panorama va cambiando y el sector del turismo ha sido en el mundo el más afectado”.