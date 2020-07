Arribados a TDF, el hotel sera a cargo del Estado solo para el primer vuelo

El Gobierno resolvió adoptar un dispositivo de excepción que contempló alojar a los pasajeros que arribaron ayer a Ushuaia en 2 hoteles de la capital provincial y en 1 de Río Grande. El costo de hospedaje y alimentación fue asumido, inicialmente, por el Estado. Como ya es habitual en este Gobierno primero se dijo una cosa y al rato se cambio se idea. De los pasajeros llegados a Ushuaia, varios de ellos seis en total no se alojaron en los dos hoteles y se fueron a sus domicilios. No se sabe a ciencia cierta los motivos porque algunos deban cumplir la cuarentena en hoteles y otros no.