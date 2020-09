Aumento salarial en IPV y OSEF, para ATE los empleados mienten

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, aseguró que no es cierto que los trabajadores del IPVyH lleven cinco años sin percibir un aumento. Dijo que “el año pasado se firmó el 23% de aumento en el IPVyH; tengo las actas en el sindicato porque el aumento lo firmó ATE y UPCN”. Advirtió que “hay compañeros que no quieren decir la verdad y a los trabajadores no le cuentan la verdad”. También se refirió a la situación en la OSEF, dónde señaló que “no tienen ningún problema en cerrar el aumento salarial, es cuestión que los trabajadores nos pongamos de acuerdo”.