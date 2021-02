Bajaron la figura de “tentativa de homicidio” a “lesiones graves” en el caso por la violenta agresión al boxeador Adrián Garzón

La grave lesión producida al boxeador riograndense.

La Cámara de Apelaciones resolvió la apelación presentada por la defensa del detenido Eric Leonel Mallón, detenido por el hecho de sangre ocurrido en las primeras horas de Año Nuevo en un edificio de Chacra II.

En esa pelea en el palier de un edificio fue agredido con un tubo fuorescente en un brazo el boxeador Adrián Garzón, quien tuvo una grave lesión con secuela permanente para su extremidad derecha.

Por el hecho fue detenido y proceso por “tentativa de homicidio”, Eric Leonel Mallón, defendido por el abogado Lucas Sartori, quien apeló ese procesamiento.

Sartori pidió recaratular el episodio como lesiones, a lo cual los camaristas accedieron parcialmente, ya que si bien bajaron la calificación de “tentativa de homicidio” a “lesiones graves”, no modificación la prisión preventiva impuesta por el juez de instrucción.

Los camaristas advirtieron que no hay informe médico de que la vida de Garzón corrió peligro, de que la víctima solo dijo “me quiso destruir, me quiso lastimar”, pero no refirió a una intención homicida. Y finalmente concluyeron que luego de producida la lesión, pudo continuar su ataque a Garzón y sin embargo desistió escapando a pie, por lo que consideraron no estaba presente el “dolo –o intención- homicida”.

Ahora Mallón irá a juicio por una carátula mas leve, aunque a pesar de ello continuará en la Unidad de Detención 1, de momento.