Bomberos y la Policía Federal en Río Grande se sumaron al toque de sirenas por los bomberos fallecidos en Villa Crespo

La ceremonia de toque de sirenas se hizo esta tarde a las 18 horas en todos los cuarteles del país en homenaje a los dos bomberos fallecidos ayer en una explosión en el barrio porteño de Villa Crespo.

En la fecha, habiendo tomando conocimiento por parte del Jefe del destacamento Bomberos de Ushuaia PFA de evocar un minuto de silencio y hacer sonar las sirenas y balizas encendidas de los móviles, horas 18:00, Personal de la Subdelegación Rio Grande, Policía Federal Argentina, realizó dicho homenaje a los Bomberos caidos en el CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, Comandante Director Ariel Gastón Vázquez y Subcomandante Maximiliano Firma Paz, acaecido en el dia de ayer, producto de las explosiones que se produjeron en el subsuelo de una perfumería, ubicada de la planta baja de un edificio de 14 pisos situado en el barrio porteño de Villa Crespo. @pfa_ar @bomberosra #políciafederal #toquedesirenas #homenaje #bomberos

En Ushuaia los tres cuarteles de bomberos voluntarios hicieron sonar sus sirenas, en Río Grande la subdelegación Rio Grande de la Policía Federal Argentina, realizó dicho homenaje a los bomberos caídos en cumplimiento del deber frente a su dependencia de calle Fagnano.

De esta manera se homenajeó al Comandante Director Ariel Gastón Vázquez y Subcomandante Maximiliano Firma Paz, fallecidos ayer producto de las explosiones que se produjeron en el subsuelo de una perfumería, ubicada de la planta baja de un edificio de 14 pisos situado en el barrio porteño de Villa Crespo.