El violento hecho ocurrió en una vivienda de la localidad. “En un momento temí por mi vida porque ellos decían que me iban a pegar un tiro en la panza si no decía la verdad”, dijo la víctima. (laopinionaustral.com.ar)

Un residente de Caleta Olivia fue víctima de un violento asalto en su vivienda el miércoles por la noche. Los delincuentes tomaron como rehén al encargado del Frigorífico Trelew con el propósito de obtener información sobre la caja fuerte de su lugar de trabajo.

La víctima sufrió el robo de su vehículo Gol Trend de color negro, dominio LRQ 440, así como también de ropa perteneciente a su bebé, una mochila que contenía una notebook y dinero en efectivo.

“En un momento temí por mi vida porque ellos buscaban plata del frigorífico y decían que me iban a pegar un tiro en la panza si no decía la verdad. Me tuvieron tirado en el piso, después se fueron y pude desatarme y correr”, dijo el damnificado.

Los asaltantes ataron al encargado del frigorífico de pies y manos con precintos y sogas y, cuando estaban por escaparse, lo amordazaron con una cinta. Una vez que se fueron del lugar, la víctima logró liberarse con algunas herramientas.

Debido a que la puerta de su vivienda se encontraba dañada, escapó por la ventana y dio aviso de lo sucedido a una vecina, quien llamó inmediatamente a la policía.

Según precisó el hombre, tras salir de su trabajo y pasar por un local comercial, llegó a su hogar pasadas las 21 horas. Desde ese momento, vivió momentos de gran tensión que se extendieron hasta la medianoche.

“Me costó volver a mi casa, di vueltas porque no quería entrar y tuve que hacerlo por mi perra. Estaba muy asustada cuando llegue porque la habían dejada encerrada en el baño”, comentó.

Asimismo, remarcó: “Yo creo que si mi hijo de tres años y mi señora hubieran estado ahí, hubiesen ejercido otra violencia para sacarle plata al frigorífico. Lo único bueno que rescato es que no estaban y no tuvieron que pasar por sobresaltos”