CALETA OLIVIA: Denuncia contra Bazán, el concejal acusado de golpear a su pareja: “Puede llegar a un femicidio una cosa tan grave”

Esta mañana, minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria que determinará el futuro del edil acusado de golpear salvajemente a su pareja, la concejal Paola Álvarez se refirió al hecho y aseguró que hay suficiente evidencia como para pedir su suspensión. (laopinionaustral.com.ar)

“Tenemos tres testigos que acaban de declarar ante el fiscal. Hay videos y tiene una denuncia de agosto de 2019. Vamos a pedir informes”, anticipó la edil. “Como poder del Estado, no podemos permitir que tenga este tipo de actitudes un concejal y que ensucie el honor del Concejo Delberante. Si las chicas no lo hubieran visto y no se hubiesen animado a denunciar nosotros no nos enteramos”.

“Vamos a pedir que lo suspendan”, anticipó y continuó: “Esto tiene que ver con una cuestión ética y moral. Tiene que ver con si vamos a estar del lado de la defensa de las mujeres o vamos a seguir bancando gente violenta que atente contra su integridad. Además de esto, puede llegar a un femicidio una cosa tan grave como esta, de la manera en la que la contaron los testigos”