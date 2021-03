CALETA OLIVIA: Golpean a un DJ

Fue víctima de una brutal golpiza por parte de dos individuos que lo sorprendieron en la vía pública. (Tiempo Sur)

Jorge Soto, uno de los más reconocidos DJ de la ciudad del Gorosito al que habitualmente sus seguidores lo identifican como Dicky JS, fue víctima de una brutal golpiza por parte de dos individuos que lo sorprendieron en la vía pública en la noche del martes, paradójicamente en la fecha que se recordaba el Día Internacional de los DJ.

El serio incidente se registró minutos después de las 20:00, cuando caminaba solo por las oscuras calles del barrio Lucila Ortiz, a pocas cuadras del microcentro y en inmediaciones de la Escuela Primaria N°14.

De acuerdo al relato que hizo a la prensa, en principio percibió que lo venía siguiendo un auto de color blanco y cree que era un Fiat Palio, del cual repentinamente bajaron dos fornidos sujetos con sus rostros cubiertos con tapabocas, quienes inmediatamente comenzaron insultarlo y luego lo atacaron.

Uno de ellos tenía una botella con la cual le asestó un golpe en la cabeza y luego ambos le propinaron trompadas y puntapiés, incluso cuando había caído al suelo, tras lo cual se alejaron rápidamente sin que le quitaran nada, por lo cual descartó de plano que el móvil de la agresión haya sido el robo.

Un vecino que pasaba por el lugar lo encontró ensangrentado y llamó a la policía, arribando al lugar un patrullero de la Comisaría Cuarta y luego lo hizo una ambulancia del Hospital Zonal que lo trasladó a la guardia del mismo nosocomio donde le curaron las heridas.

En la mañana de ayer, al ser entrevistado en su casa del barrio Perito Moreno por el servicio informativo de Caleta Videocable, dijo que no conocía a quienes lo atacaron y el DJ de 55 años atribuyó la agresión a gente que estaba muy enojada por un comentario que hizo en una nueva emisora radial cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y se trató el tema de la violencia de género.

“Yo hablé de cosas que a otra gente le puede resultar chocante, pero hay que decirlas abiertamente y dije que muchas mujeres no denuncian a sus parejas porque quieren conservar la tarjeta de crédito o el auto y se dejan golpear toda la vida”, relató.

“Me llamó gente enojada, como una tal Gabriela para decir que no podía decir esas cosas, pero yo creo que los medios están para mostrar lo que está mal y lo que está bien. Por esto presumo que mandaron a gente para buscarme y golpearme, pero no me van a amedrentar”, afirmó.