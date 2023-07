Precisamente un colega de Torres, el Dr. Francisco Giménez, explicó el inconveniente que hubo con el equipo de geo posicionamiento satelital, que explicaría su incomunicación, pero destacó que resulta imposible perderse en el caso de alguien que ya hizo esa aventura. Señaló que un helicóptero debe recorrer los puestos y revisar los libros de visita, y que un factor fundamental es que la Armada cerró su apostadero en bahía Buen Sucedo, donde podría haber recargado la batería del GPS.

Mientras continúa el operativo de búsqueda en península Mitre del abogado Elio Torres que salió de caminata para rodear toda esta reserva natural; su colega el Dr. Giménez desde la experiencia de quien hizo esta caminata ya 6 veces, aventuró; “debe estar caminando, desconoce todo esto que está pasando y en una semana va a aparecer por Moat”.

“Él salió el 10 y dentro de una semana está en Moat. Algo útil sería enviar un helicóptero que vaya parando en los puestos que hay, donde se acostumbra firmar libros de visitas, y de esa forma van a saber sectorizar por donde pasó y donde no, para acortar las zonas de búsqueda”, comentó Giménez desde su experiencia.

Precisamente Giménez es quien prestó a Torres el equipo de GPS; “yo le di clave y contraseña para que se meta en sistema y haga la suscripción que quisiera. La tarjeta de él no se que pasó y se bloqueó el sistema por que no tomó el pago. Yo quise pagar y no pude, pero hablamos ya con la empresa Garmin en Estados Unidos, se desbloqueó la tarjeta de él se puso la mía, se pagó y actualizó el servicio que había contratado”.

Giménez descartó una emergencia por una razón; “hablamos con la compañía Garmin InReach por que el servicio contratado dispone de un sistema de rescate, y preguntamos si el SOS fue activado, dado que es un botón que uno siempre lo lleva a mano por cualquier accidente, se aprieta ese SOS y se manda la señal satelital a la compañía de rescate que se contacta con las autoridades de la zona”, dijo.

En ese sentido retomó, “nunca se activó el SOS nos dijo la empresa, que funciona de igual manera esté o no esté la suscripción paga, entonces eso nos da la pauta que Elio no tuvo un accidente o algo que hubiera generado que apretara ese botón”, confió.

Más allá de esto el sistema no funciona obviamente con la batería agotada, lo cual Giménez explicó sería el problema de la incomunicación, “lo más probable es que se haya quedado sin batería llegando al puesto de bahía Buen Suceso, ahí desde hace 50 años hay un puesto de la Armada Argentina con electricidad, donde los caminantes descansamos y poníamos a cargar todos nuestros equipos que llevamos. Nos enteramos que no hay nadie ahora, que la Armada por primera vez en décadas levantó esa posición, y eso Elio no lo sabía”.

“No sirve mandar una patrulla a pie a buscarlo, si el helicóptero lo va a buscar tiene que ir a Bahía Thetys que es la última zona donde tuvo señal, Buen Suceso o a Policarpo por que seguro siguió caminando. Él conoce la zona ya hizo una vez este viaje, yo lo hice ya seis veces, hay referencias claras como el mar a la izquierda y los cerros y alturas que hacen imposible perderse más para alguien que ya lo hizo”.

Finalmente señaló, “tenemos un grupo denominado Los Caballeros del Mitre que somos todas las personas que al menos hicimos una vez esa vuelta, y concluimos que no está perdido, está caminando y sigue su ruta hasta salir por el lado de Moat que es el camino que tenía previsto, pero que no se diga que está perdido porque eso es improbable”, dijo en señal de buen augurio.

