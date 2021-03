CDRO. RIVADAVIA: Joven asesinado en Km. 15: el imputado seguirá otros 40 días en prisión preventiva

Lo resolvió el juez en una audiencia realizada este jueves. Alejandro Bataglia recibió una puñalada el 11 de enero en medio de una discusión con su vecino en la zona conocida como El Faro en Km 15. Si bien fue trasladado de urgencia Hospital Regional, murió a la media hora de haber llegado. Era padre de cuatro niños y conocido por trabajar de forma voluntaria en el “comedor móvil” que llegaba con comida a sectores vulnerables. (El Patagónico)

Alejandro Bataglia vivía en Comodoro, tenía 29 años y era padre de cuatro hijos. El joven fue asesinado delante de uno de ellos cuando discutía con su vecino, en Km.15. Este jueves la justicia determinó que el imputado, José Díaz, continúe en prisión preventiva.

Este jueves se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el único imputado en la causa que investiga el homicidio de Alejandro Bataglia, José Raúl Díaz. El fiscal requirió que se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado hasta la finalización del plazo de investigación; en tanto que la defensa solicitó su arresto domiciliario. Finalmente el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado por 40 días.

En un primer momento el fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tener a Díaz como probable autor del hecho, y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Según detalló, “esto por las características graves del hecho y la pena que se espera en caso de recaer condena, con un mínimo de 8 años de cumplimiento efectivo”.

“El hecho fue en un lugar inhóspito y por acometimiento con un arma blanca. Aún restan las pericias de ADN y la mecánica de hecho”, mencionó el fiscal Crettón, requiriendo el mantenimiento de la medida de coerción por el plazo que resta de investigación, cuatro meses.

El ilícito investigado sucede el 11 de enero pasado a las 10:00 hs., cuando el imputado Díaz se presentó en el domicilio de Bataglia. El lugar está ubicado en la “Manzana D”, lote 1, barrio “El faro” Kilómetro 15 de nuestra ciudad. Allí, el sospechoso mantuvo una discusión con la víctima. Luego, le asestó una certera estocada en el cuerpo de Bataglia.

Como consecuencia de la agresión, la victima presentó un hematoma punzocortante en el sexto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior. Asimismo, cabe mencionar que la herida penetró hasta el corazón y lesionó el cayado aórtico. Esta lesión provoco el proceso fatal de la pérdida total de sangre y posterior fallecimiento de la víctima.

Abigail González, la viuda de Alejandro, expresó que mientras aguardaba la resolución de la justicia: “Nada me asegura que no se fugue; ése es mi miedo más grande. No quiero que eso pase. No quiero que le den prisión domiciliaria”.

En contraposición, el defensor solicitó “el arresto domiciliario” del imputado, fundando su pedido en dos informes sociales, en “los problemas cardíacos” de Díaz y que “es una persona de riesgo”. “En ambos informes no se advierte obstáculo para que pueda cumplir con el arresto domiciliario”, expresó, concluyendo que a su entender “están dadas todas las condiciones para su arresto domiciliario, con prohibición de contacto con familiares de la víctima y testigos”.

Finalmente, luego de un cuarto intermedio, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el término de 40 días, teniendo en cuenta el Informe del Cuerpo Médico Forense que el imputado puede permanecer dentro de un establecimiento carcelario, con los cuidados necesarios” y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, que continúan latentes. Más allá de los “dos Informes sociales positivos y de los problemas de salud de Díaz, por el momento no se puede acceder al arresto domiciliario”, concluyó el juez.