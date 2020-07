CDRO. RIVADAVIA: Quisieron estafarla, los descubrió y ahora alerta a la población

La vecina comodorense María José recibió un llamado en el que le decían que había ganado un Samsung S10 y 60 mil pesos, pero debía dar datos personales de su cuenta bancaria y comenzó a dudar hasta que se dio cuenta del engaño. En la comisaría no le tomaron la denuncia. (El Patagónico)

En la mañana de hoy María José recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar Cristian Rodríguez de la empresa Telefonía Móvil 4G que le indicaba que era ganador de un Samsung S10 y 60 mil pesos en premios.

Mientras María José se entusiasmaba por tan importante premio comenzó a dudar “me pidieron primero que los busque en Google para que les creyera que son una empresa real y después me pidieron que vaya al cajero automático”, comentó a El Patagónico.

Ahí es donde la vecina de Comodoro Rivadavia decidió darle mal los datos para confundir a los estafadores y así poder llegar a la comisaría a hacer la denuncia en vivo: “me exigía que le dé otra cuenta porque si no, no podría cobrar el premio ya que estaba con mis datos y que si no me iban a mandar una carta documento por estafar la empresa”.

Mientras continuaba hablando para distraer al estafador, la joven llegó a la comisaría pero el hombre se dio cuenta y cortó: “me llamaron del número de teléfono 03516999040 de Córdoba capital, quiero a alertar a otras personas de esta nueva modalidad delictiva, lamentablemente desde la comisaría no me quisieron tomar la denuncia y desde Movistar no bloquean ese número”.