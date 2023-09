Esta mañana comenzaron las audiencias orales en el Juzgado Criminal N°29 de Capital Federal contra el riograndense Francisco Amador López, ex novio de la estudiante fueguina de periodismo asesinada de 23 puñaladas en aquella ciudad en su departamento el 28 de junio de 2010.

En la primera jornada del juicio se llevó adelante la acusación contra Amador López (hoy de 36 años) por el delito de “homicidio simple” en razón que al momento del hecho no existía la figura penal del homicidio agravado por el vínculo o “femicidio”.

Amador prestó declaración indagatoria por más de tres horas asesorado por su abogado el Dr. Luis Felipe Rica, con los acusadores; los abogados Esteban Galli y María de la Paz Herrera como querellante por parte del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas y el fiscal general Sandro Abraldes.

Amador López alegó por su inocencia, “no soy culpable del crimen del que se me acusa. Nosotros tuvimos una relación de noviazgo con Marianela en mi juventud, luego de separarnos, tuvimos algún encuentro ocasional, algún ida y vuelta, no un noviazgo. Después de un tiempo, decidimos dejar de comunicarnos para cada uno seguir con su vida”, expresó de su declaración el diario porteño Clarín.

Respecto de la última vez que la vio con vida indicó que fue “entre el jueves 24 y el viernes 25 de junio de 2010. “Después de que a los dos nos había ido muy bien en los estudios, yo había conseguido trabajo, decidimos vernos para celebrar. Fue la última vez que la vi. Después de eso transcurrí el fin de semana con normalidad y el lunes fui a trabajar. Una amiga de Marianela se comunica conmigo diciéndome que no se podían contactar con ella, a lo cual intenté comunicarme con ella desde mi lugar de trabajo a su celular, al teléfono fijo del departamento y, como no había podido comunicarme, decidí acercarme al departamento para ver que estuviera bien. Toqué el portero, el portero sonaba descolgado. Mientras intercambiaba mensajes con Martina, llegó Matías, el hermano de Marianela, y él la encontró en su departamento. Toqué el portero y me dijo que estaba muerta”.

El juicio pasó a un cuarto intermedio para la semana próxima, el lunes 18 de septiembre, en que se dará inicio a las declaraciones testimoniales.