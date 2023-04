El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte condenó al joven a una pena en suspenso por hechos en los que fue detenido el año pasado. La pena al ser en suspenso, fue dejada en libertad en la misma sala de juicio.

Los jueces condenaron a Agustín Carnevalini a la pena de 3 años en suspenso por los delitos “abuso sexual simple en concurso real con lesiones agravadas por Violencia de Género”, en relación a los hechos imputados.

Los jueces ante ello ordenaron la inmediata libertad al joven desde la sala de juicio debiendo cumplir normas de conducta por dos años.

Asimismo se solicitó a los organismos de contención social asistir a la joven víctima, disponiéndose finalmente los fundamentos de la sentencia para el próximo 4 de abril.

Defensores volvieron a criticar la “perspectiva de género” de la fiscalía

El Tribunal de Juicio asimismo puso a disposición de la defensores de Carnevalini, las Dras. Sandra Arenas y Erica Soto, copia de la causa en caso que consideren necesario efectuar una denuncia en la eventual casación de la condena.

Y es que las defensoras en su alegato pidieron investigar por “falso testimonio” a la denunciante en relación a la acusación por “abuso sexual”, por la que finalmente hoy fue condenado Carnevalini en relación a un “manoseo”.

“Que no hubo abuso lo dijo la psicóloga forense por eso no entendemos la condena, e incluso dijeron q no hubo violencia de Género sino una violencia cruzada dado que no había una relación de dependencia o de sumisión y poder entre ellos”; señaló la Dra. Arenas.

En ese sentido esta defensa insistió lo planteado ya desde muchas defensorías en relación a la “perspectiva de género”; “se entiende que todas las mujeres son víctimas desde la perspectiva de género por parte de la sociedad patriarcal y por cualquier cosa se pone a la mujer en el rol de víctima y los pedidos de condena son automáticos, eso es muy peligroso por parte de una fiscalía”, concluyó.