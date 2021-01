Conductor alcoholizado provocó violento accidente

Ocurrió minutos después de las 17:00 hrs en las calles Belgrano y Almafuerte.

Se trata de un automóvil Volkswagen modelo Gol conducido por un joven que con su vehículo impactó a tres automóviles estacionados.

El Volkswagen venía circulando por la Av Belgrano en sentido ascendente, al llegar a la intersección con Almafuerte, el conductor que según testigos venía a mucha velocidad, pierde el control del rodado impactando violentamente por la parte trasera, a un vehículo Ford modelo lx que se encontraba correctamente estacionado.

El golpe fue tan fuerte que levantó al Ford desplazandolo aproximadamente 30 metros para que este termine chocando a un Fiat modelo Palio que se encontraba estacionado en la vereda.

También hubo un tercer vehículo involucrado, un Chevrolet modelo Prisma que alcanzó a se chocado en su parte trasera derecha por el Volkswagen Gol.

Al lugar se hizo presente personal policial quienes observaron que el conductor que provocó el accidente se encontraba muy exaltado y alterado, por tal motivo se solicitó la presencia de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia arrojando un saldo positivo de 0,95 g/l.

Afortunadamente no hubieron personas lesionadas y no se pudo remitir el vehículo al corralon municipal ya que no se encontraba disponible la grúa.