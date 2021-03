Convocan a una pueblada para desalojar a los Saromé de la casa de una pareja de jubilados que viven atemorizados

El desesperado hombre llorando en un banco de tribunales.

La ausencia o demora en las respuesta de parte del Estado, tiene por otro lado la indignación popular cuando hoy se conoció el desgarrador relato de Abel, un jubilado de más de 70 años que dio alquiler a esta pareja de delincuentes y hoy vive atemorizado ante los golpes y amenazas.

El hombre se presentó desesperado esta mañana en los tribunales de Campamento YPF, reclamando a la Justicia por una respuesta y desalojo de la pareja compuesta por Roberto Verón y Silvana Saromé de su vivienda en calle Isla Gable al 100.

Allí asegura que dejaron de pagarle y tornaron insoportable la convivencia para ellos y sus otros inquilinos, recibiendo golpes y amenazas cuando el domingo intentó pedirles que se fueran del lugar.

Las denuncias radicadas recién hoy llegaron a tribunales y tomó conocimiento de las mismas el juez de instrucción 3, Pablo Candela, quien trabaja en una orden de restricción de acercamiento y consigna policial para la persona damnificada.

Pero obviamente la respuesta que se quiere dar desde las instituciones no es la adecuada en los modos y términos que necesitan estas personas de bien, asoladas permanentemente ante delincuentes que no respetan absolutamente nada y para los cuales cualquier medida judicial termina siendo abstracta, de difícil aplicación, y no sirve al interés de las víctimas.

En razón de esta ineficacia probada desde el Estado, esta tarde ya comenzó a circular por mensajería una peligrosa iniciativa, consistente en una convocatoria nocturna -cerca de las 22 horas- en una placita de la zona, sobre la avenida Perón, a fin de ir en auxilio de esta desesperada pareja de ancianos.

El Estado ya está de sobre aviso con varias horas de anticipación para evitar un desastre.