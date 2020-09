“CUANDO UNO HABLA DE COLAPSO SANITARIO ENTIENDE QUE NO SE LE PUEDE DAR ASISTENCIA A LOS PACIENTES QUE LO NECESITAN Y ESTO NO ES LO QUE SUCEDE EN EL HOSPITAL DE RÍO GRANDE”

La ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio, aclaró que no existe un colapso del sistema hospitalario en Río Grande, aunque la situación en la ciudad no escapa a lo que se esta registrando a lo largo y ancho del país.

“La realidad es que todo el sistema sanitario del país está cansado. Los equipos sanitarios tienen días interminables de trabajo, y hablamos de todo el equipo sanitario, tanto público como privado, y esto no escapa a la realidad de Río Grande, no olvidemos que hay médicos, enfermeros, kinesiólogos, entre otros profesionales, que hace 50 días que trabajan sin parar, por un aumento de la demanda”, advirtió la Ministra.

Detalló además, al referirse a todo el trabajo que se está desplegando en el Hospital de la ciudad de Río Grande, que tiene una Terapia “que generalmente tiene como máximo 6 pacientes, pero hace 30 días que tiene 15, y esto duplica el trabajo. Esto pasa en todos los lugares del país donde hay transmisión comunitaria”.

“Cuando uno habla de colapso sanitario entiende que no se le puede dar la asistencia a los pacientes que lo necesitan y esto no es lo que sucede en el Hospital de Río Grande, y esperemos que no suceda nunca”, subrayó Di Giglio.

En este sentido recordó que “hasta el momento el Hospital ha podido dar respuesta a lo que se ha requerido, con un gran acompañamiento además desde el sector privado”, destacó.

De acuerdo a los datos aportados por la Ministra de Salud en la actualidad hay 15 pacientes en terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica, cuando ayer eran 14. “Son números que varían día a día, pero en ningún momento tuvimos un colapso referido a no poder atender a una persona”, insistió.

Al mismo tiempo, la Ministra recordó que este virus “nos ha enseñado a no poder predecir, tenemos que tener mucha precaución, tanto desde lo negativo como desde lo positivo”, sin embargo destacó que actualmente en Río Grande “tenemos tiempo de duplicación de casos de 30 días, calculado hoy lunes, son parámetros que mejoraron mucho la situación”.

La doctora Di Giglio además recordó que “se han flexibilizado muchas actividades y el aumento de la circulación de personas lleva a un aumento en el número de contagios, por eso es fundamental la responsablidad de cada uno para disminuir al mínimo la posibilidad de contagio”, reiteró.