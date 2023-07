El accidente ocurrió a las 12:50 hrs aproximadamente en la RN3 frente a Diarco.

Se trata de un automóvil Volkswagen modelo Suran que era conducido por una mujer que circulaba en sentido sur-norte y a la altura del mayorista perdió el control del rodado que terminó su derrotero en un zanjón.

El vehículo quedó con importantes daños materiales en el paragolpes delantero. Milagrosamente la conductora no sufrió ningún tipo de lesiones y al lugar se hicieron presentes personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios quienes asistieron a la mujer accidentada. Al no referir lesiones no se solicitó la presencia de la ambulancia para su traslado.