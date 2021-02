DONARON UNA CASILLA PARA LA FAMILIA QUE PERDIÓ TODO EN UN INCENDIO

Luego del incendio en el que se perdió una vida y la totalidad de la casa, una persona donó una casilla para Loana y sus tres hijos quienes lograron salvarse de la tragedia.

En la madrugada de este miércoles se produjo un incendio en una vivienda particular. En el interior se encontraba un hombre que falleció producto de las quemaduras recibidas. Su pareja, también sufrió quemaduras y fue trasladada al hospital de esta ciudad. En tanto los tres hijos se encuentran sanos y salvos.

Una vez que las tareas de extinción culminaron, comenzó la tarea de reconstruir. Para ello, la familia de Loana (la joven mamá de tres niños) inició una campaña solidaria para su hija y sus nietos.

De inmediato, un vecino donó una casilla para la familia y ahora hay que reacondicinorla para que Loana, sus gemelas y el nene, vivan cómodos.

Al respecto, Patricia, le dijo a la prensa que, Loana se encuentra sedada pero bien y que las gemelas y el nene, (sus nietos) también se encuentran bien.

“Mi hija sufrió quemaduras en el brazo, la cadera, la pierna y la espalda pero ya la están tratando los médicos. Ella está mal está mal por semejante perdida. Ella perdió al gran amor de su vida, además de su casa y todas sus pertenencias”.

La mujer indicó que una vez que se extinguieron las llamas comenzó una campaña para colaborar con Loana. “Más allá de todo la gente muy solidaria ayudó un montón. Están trayendo muchísimas cosas también agradezco que le hayan donado una casita para ella. Hasta el momento no sabemos quién la donó pero ya vamos a dar el nombre de esa persona a la que le doy mil gracias y a todas las personas que están ayudando a mi hija”

Patricia dijo que la casa está habitable aunque aún hay que acondicionarla. “Le faltan las chapas de la parte de afuera. Además le faltan algunas cositas para que todo esté bien. Yo sé que la gente me va a donar esas cositas para la casa porque la gente de Río Grande es muy solidaria”.

Contó además que su hija Loana está sedada y aún no toma dimensión de que le han donado una casa. “Ella todavía no sabe nada lo que le han dado y no está consciente de que la han dado”.

Finalmente, se destaca que quienes deseen colaborar con la familia damnificada pueden hacerlo comunicándose al 296 461 8544 o bien dirigirse a Paso de los Libres 132 de la margen sur.

“A pesar de todo lo que lo que pasó no le doy gracias a Dios por todo y una vez más, gracias a todos los vecinos de Río Grande” cerró Patricia, la mamá de Loana.