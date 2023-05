Los robos vienen ocurriendo desde hace unos días atrás en dos seguidillas una fue el fin de semana antepasado en donde autos sufrieron destrozos en sus vidrios y sus propietarios denunciaron el faltante de documentación y otros elementos. (eldiarionuevodia.com.ar)

La otra ola de robos ocurrió en el cierre de la semana pasada inclusive quedaron registradas imágenes de los hechos y del ladrón que ocasionó estos robos

En una de ellas se observa al hombre rompiendo la ventana lateral derecha de una Ford Ecosport al sentir que los ocupantes de la casa se asomaban para ver lo ocurrido salió corriendo huyendo del lugar.

Momentos antes de ese robo El ladrón también ingresó a otro vehículo estacionado apenas unos metros la imagen registrada en una cámara particular capta el momento en que una camioneta de la policía pasa junto al vehículo en cuyo interior se encontraba el ladrón en plena tarea de robo El móvil policial no se detuvo, seguramente porque los agentes no lo vieron ono sospecharon nada.

Esta seguidilla de robos pone en alerta a la comunidad del chaltén que reclama más acción por parte de la policía y la detención inmediata de él o los delincuentes responsables. Se contabilizan enTre 8 y 10 vehiculos vandalizados.

Vecinos de El Chaltén comentaron que hay malestar por la falta de respuestas de la fuerza de seguridad ante estos hechos que debieran tener una rápida resolución-