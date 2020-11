El juez que ordenó el secuestro de un perro de una protectora aseguró que está siendo cuidado en Zoonosis desde donde deberán informar si sufrió maltrato antes de evaluar su entrega

El juez Pablo Candela explicó las circunstancias del allanamiento de la pasada semana a la protectora Guardia Animal por un perro que fue sustraído de una vivienda particular de Chacra II, aduciendo “maltrato animal” pero sin la denuncia respectiva.

“Lo que ocurrió es que teníamos una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 2 que estoy subrogando, que partía de la noticia que una dueña del can había manifestado a la autoridad policial que le habían sustraído al can y aportó diversos elementos de pruebas, entonces la policía realizó una investigación pudo establecer quién había sustraído el can y a partir de eso, por pedido fiscal se llevó también se llevó adelante un procedimiento que es el secuestro del can”, comenzó explicando el juez.

En forma previa a este procedimiento “También se tomó una denuncia por parte de una persona que denunciaba en relación al mismo can que lo había tomado porque sería víctima de maltrato animal, eso fue denunciado minutos antes del procedimiento, entonces con las dos actuaciones lo que hicimos fue primero incautar el can para establecer cuál es el estado del mismo, actualmente ahora está en manos de Zoonosis para evaluar cómo se encuentra y a partir de allí disponer lo que corresponda con el can”.

La aclaración es que “Frente a la denuncia del hurto la justicia actúa incautando el can, después veremos cómo seguimos procediendo en relación a la segunda denuncia que se materializó poco tiempo antes de secuestrar el can por el maltrato animal”.

“Ya le pedimos a Zoonosis que nos informe cual es estado del can, que en este caso sería para cumplimentar con esta segunda denuncia que se había recibido respecto al maltrato”, dijo el juez dependiente del resultado de ese informe a quien se entrega el perro.

“Lo primero que corresponde es denunciar lo que ocurre, y frente a ello lo que corresponde es verificar la ocurrencia del hecho y otro deber es de parte de la justicia es propender a hacer cesar los efectos del delito”, dijo el juez respecto del errado actuar de la protectora que sustrajo el perro sin realizar la correspondiente denuncia, cometiendo otro delito.

“En Zoonosis verificaremos el estado del perro y en base a eso resolveremos qué es lo que mejor procede para el bienestar del animal”, aseguró el juez sobre la resolución del caso.