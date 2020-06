El papa Francisco expulsó a sacerdote denunciado en Ushuaia, por casos de pedofilia en Santa Cruz, aún antes de la condena judicial

El arzobispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Jorge García Cuerva, confirmó la decisión en el programa radial GPS, dando cuenta que por resolución papal desde el Vaticano se produjo la expulsión del sacerdote Daniel Omar Acevedo.

La decisión obedece a tres casos de abuso aún sin resolver en la justicia ordinaria en la ciudad de Río Gallegos, contando este sacerdote además con el antecedente de haber sido denunciado por otro hecho en Ushuaia, ante su paso varios años atrás.

García Cuerva confirmó, “-el anterior arzobispo- D´Annibale expulsó del estado clerical al sacerdote, lo que fue apelado por el sacerdote ante el Vaticano, ante lo cual se resolvió la cuestión por medio de una resolución papal”.

“La decisión del papa es suprema e inapelable, acá se terminó la situación”, dijo respecto de lo resuelto con fecha 31 de mayo.

“En lo que es la justicia canónica está todo terminado, en la justicia penal no tengo mucho conocimiento del caso, luego hubo una denuncia en la ciudad de Ushuaia, pero no voy a opinar de la Justicia secular por que no estoy muy en el caso”, agregó el arzobispo.

“Hay tres grandes víctimas, me animo a decir que también fueron víctimas familias y comunidades parroquiales a las que se les hizo daño”, dijo, agregando que “el viernes me comuniqué con las víctimas, no tuve ni palabras, y mil veces pediremos perdón desde la Iglesia, y la resolución del Papa Francisco viene con el abrazo y pedir perdón, tratar de recomponer a la persona después de haber vivido situaciones tan dramáticas”, concluyó.