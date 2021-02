Emprendió un taller mecánico, el fin de semana los ladrones le llevaron medio millón de pesos en herramientas y las busca para continuar trabajando

Matías Cabrera es un joven que hace 6 meses encaró un taller de mecánica y gomería en el barrio Vapor Amadeo y hoy busca sus herramientas de trabajo para poder seguir.

El domingo por la mañana malvivientes forzaron un candado en el portón principal de acceso al taller de Vapor Asturiano al 700.

Matías relató; ” se llevaron llaves, llaves tubo, una llave de fuerza, percutor, 2 arrancadores de auto” enumeró entre los muchos artículos robados que calcularon generaron un perjuicio de medio millón de pesos en valor.

Asimismo comentó; “yo no me meto en trabajo del otro como no quiero lo hagan con el mío pero acá pasa la policia todo el día, ahora los robos son siempre de noche no pueden patrullar en ese horario mejor?” Se preguntó, agregando “encima toda la calle esta a oscuras las luces se fueron quemando y nunca las cambiaron no se ve nada de noche”, dijo respecto de una incipiente zona comercial que ya sufrió otros delitos similares.

Finalmente pidió; “cualquiera que tenga noticias de estos artículos que lo ofrecen en venta por favor avisar al 15608305 o acercarse al taller, uno quiere seguir laburando y no me gusta estar trabajando con cosas prestadas que nos acercaron los amigos, acá somos una empresa familiar que nos ayudamos entre nosotros para seguir progresando”, dijo, no sin antes fundar sospechas en jóvenes de la zona que ya fueron vinculados a robos anteriores.