ESCÁNDALO EN LA JUSTICIA FUEGUINA: ARREGLO Y COBROS POR FALLOS JUDICIALES

En las últimas horas, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande conoció una situación donde se involucra al juez de instrucción Raúl Sahade, sospechado de cobrar dinero para dictar fallos, y enviar modelos de escritos judiciales a una abogada para que esta los pueda presentar en causas en trámite ante su propio juzgado.

Todo esto se conoció, según surge de una pericia telefónica que está en poder de los camaristas y a la que tuvo acceso El Diario del Fin del Mundo.

En un fallo que se dictó por la Cámara el pasado miércoles 14, que trascendió este fin de semana, los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino, tomaron la decisión de “extraer copias certificadas” de las actuaciones y remitirlas al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume. En tanto, los camaristas recordaron a los fiscales intervinientes que están en condiciones de dictaminar si corresponde el inicio de una investigación penal sobre las conductas de Sahade.

Las sospechas sobre el juez de instrucción surgen a raíz de una causa donde se está investigando a una abogada de Río Grande por el presunto cobro de honorarios indebidos a un cliente suyo, que fue condenado por homicidio culposo por su participación en un accidente de tránsito.

En esa causa intervino el juez de instrucción Nº2 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de la abogada imputada y el secuestro de su teléfono celular que fue periciado, y allí surgió que la abogada, acusada en la causa, no solo mantenía contacto con su cliente, además de intercambiar mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

El Ministerio Público tomó intervención en estas actuaciones y por lo tanto está al tanto de las comunicaciones que allí se aprecian. Observaron que el órgano titular de la acción pública está en condiciones de evaluar si corresponde o no iniciar una investigación penal al respecto.

Por otro lado, la Cámara entendió que las comunicaciones allí plasmadas darían cuenta de presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial, corresponde disponer la extracción de copias certificadas de los autos principales y remitirlas a conocimiento del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, mediante oficio de estilo.

Los chats entre la abogada y Sahade

-Abogada: amigo, me tenés abandonada. No sé si es por mi deuda o qué. Tengo paradas todas las causas penales en tu juzgado. Ninguna salió. Nada. Me quiero matar. Mis clientes me colgaron. Todos. Hasta no ver algo. Auxilio. Sino no te voy a poder pagar. Te voy a tener que pagar en género. Porfi, amigo. No abandones a tu amiga. Necesito la de (menciona un apellido). Necesito la de (menciona otro apellido). Auxilio (11/3/2019 a las 9.16)

-Sahade: Están todas para resolver. Ahora las veo. Nunca te soltaría. Menos por plata. (11/3/2019 a las 9.17)

-Abogada: Ya no me recibís. No me invitas un café. Me tenés completamente abandonada. Pero si recibís a algunas de las chicas de pollera y bomba chita fácil (11/3/2019 a las 9.18)

-Abogada: Buen día, amigo (19/11/2019 a las 8.57)

-Sahade: Holaaaa (19/11/2019 a las 8.59)

-Abogada: Necesito esta causa. El tipo se quiere ir del país y quiere estar tranqui. Porfi amigo. (19/11/2019 a las 9.00)

-Sahade: Ahora la veo (19/11/2019 a las 9.01)

-Sahade: Ahí te conseguí un modelo (19/11/2019 a las 9.32)

-Sahade: Soy un genio. Jajaja (19/11/2019 a las 9.34)

-Abogada: Si?? Sos el más?? Bueno a esperar que conteste la fiscal. Y lo meto (19/11/2019 a las 9.40)

-Sahade: Metelo independientemente de la fiscal. Modificalo con tus palabras (19/11/2019 a las 9.44)

-Abogada: Claro que sí. Por supuesto. Quedate tranqui (19/11/2019 a las 9.45.)

-Sahade: Eso lo presentás en Ejecución. Y después me presentás en mi causa copia de la presentación, con el recibido, haciéndome saber la petición de probation (19/11/2019 a las 9.46)

-Abogada: Siii (19/11/2019 a las 9.47)

Fuente: El Diario del Fin del Mundo.