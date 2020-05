Estafado luego de dar CBU y Token por telefono

Un vecino de Tierra del Fuego, víctima de una estafa bancaria, luego de dar CBU y Token del Banco Galicia para que un amigo pueda cobrar, una supuesta transferencia. Según comento el damnificado, un allegado (primera víctima), le solicitó su CBU para que le transfieran un dinero. Al momento de realizarse la supuesta transacción, le robaron el dinero que tenía en su cuenta y además le solicitaron un préstamo de $73.000, monto que luego fue transferido a otra cuenta que hoy figura como bloqueada.

Gastón es el hombre perjudicado por una de las tantas estafas que en tiempos de pandemia se está cometiendo con frecuencia, comentó la angustiante situación que está viviendo debido a la deuda que se generó a su nombre y que no puede afrontar.

En dialogo con Aire Libre, el hombre contó “Resulta que me llama un amigo de mucha confianza y me dice que le tenían que pasar una plata pero que a su cuenta de ahorro se la cerraron. Entonces me pidió si le podía pasar mi CBU para que le pasen ese dinero, eso fue en la mañana del día 15 de abril” indicó.

De acuerdo a lo relatado, la primera persona víctima de la estafa telefónica fue su amigo, a quien le depositarían un monto de dinero. De esto modo, Gastón puso a disposición su cuenta sin saber cuáles eran realmente las intenciones de los estafadores. “Mi amigo me dice que espere que me iban a llamar, yo confiado atiendo y les paso mis datos, luego me dicen que me fije en el Home Banking para recibir la plata, me pregunta si recibí el dinero y le dije que no”.

El vecino, destacó que precisamente días atrás activó el Token Galicia, aplicación telefónica y online que estaba aprendiendo a usar. Al corroborar que no se le efectuaba el supuesto pago, siempre manteniendo la comunicación telefónica, le continuaron diciendo, “me dice de repente, ¿y qué número de token tenes?, y yo nunca cai, la realidad es que nunca entendí para qué era eso, y lo estaba aprendiendo a usar. Le di el número de mi Token Galicia, resulta que cuando se lo di, habrán pasaron 30 segundos minutos como mucho y faltaban 6 mil pesos; que era lo único que me quedaba para comer”.

Y agregó “de repente veo en mi celular que dice transferencia bancaria, y ahí me di cuenta que me estafaron. En 30 segundos me pidieron un préstamo de 73 mil pesos, de mi cuenta se lo pasaron a otra pasar en cuestión de segundos, o sea que pidieron un préstamo que fue transferido a otra cuenta”.

Al percatarse de lo sucedido, se comunicó con la policía con el objetivo de acercarse para realizar denuncia a la comisaria. “Llame a la Comisaria y me dijeron que no podía salir porque no era mi día para circular. Les digo que me hicieron una estafa y que me robaron. Después me acerqué, hice la denuncia en la policía y en el banco, que quedaron en contestar”.

A más de un mes de la denuncia, en el día de ayer, el banco finalmente le brindó una respuesta a su cliente, “me dijeron que la resolución del banco es que tengo que pagar, que ellos no se pueden hacer cargo porque yo pase mi cuenta”. “Me mandaron que tengo que pagar 5 mil pesos durante 74 meses, que estamos hablando de 350 mil pesos en seis años aproximadamente. No es algo para pagarlo así nomás, por lo menos no en mi situación”.

Ante la difícil situación económica que están pasando muchas familias de la ciudad producto de la pandemia, la realidad de Gastón no es ajena “Es algo grave, porque uno sabe que hoy en día las cosas están mal. Encima yo ahora estoy cobrando la mitad de sueldo y tengo que pagar un alquiler” sostuvo.

“Tampoco tengo plata para pagar abogados porque apenas tengo para comer a fin de mes con mi familia. Preguntando porque no sabía que hacer, me dijeron que haga la denuncia a defensa al consumidor, de ahí me dijeron que no me pueden ayudar porque yo brinde mi cuenta. Pero la realidad es que yo di mi Token Galicia sin saber, entonces me dicen que ellos no se pueden quejar con el banco” lamentó.

Para afrontar la deuda, indicó “voy a pedir al banco si puedo pagar mil pesos porque tengo una bebé que está por nacer y la realidad es que cinco mil pesos por mes para mí es mucho”. “Hablando con un abogado me dijo que lo voy a tener que pagar porque me va a salir más caro los honorarios que lo que el banco me está pidiendo”.

Por último, detalló lo sucedido con la plata que le robaron en un primer momento de su cuenta, “mi amigo me devolvió los seis mil pesos que me habían sacado porque era lo único que tenía para comer, en realidad él había sido víctima de la estafa primero y terminé cayendo yo también”.