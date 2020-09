Habló el comprador de la camioneta de bomberos y dijo que se vendieron otros móviles del cuartel Tolhuin

Wilson Ewerling, es un ex bombero de la entidad que realizó la cámara oculta cuando fue a pagar el móvil que le vendían, como resguardo.

Sobre la polémica transacción que será denunciada penalmente en las próximas horas, Ewerling desde Tolhuin señaló “la excusa de vender los móviles era que como el cuartel estaba en tal mal estado, había que levantarlo y así comprar insumos, y eso nunca se vio reflejado”, dijo.

Inicialmente comentó que “yo me enteré de todo esto estando adentro del cuartel que estaban vendiendo los móviles y tuve una discusión con Horacio Galego, Hugo Vidal y Hugo Caseco porque no justificaron por qué los vendían”, expresó.

“Horacio Galego y Canseco me respondieron que se podía porque habían cambiado las leyes”. Entonces, Ewerling accedió a comprarlo ya que le servía para el trabajo “El pacto fue de $40.000 en cuatro cuotas, yo adelante plata, pero nunca me trajeron los papeles”, manifestó.

“Cuando entra Pedro Franco, yo le explique la situación pero me dijo que le lleve la camioneta. Yo le dije págame lo que invertí y se la llevaba”. Sin embargo, “Hasta el día de hoy, no me supo solucionar ni los papeles, ni la parte de la remuneración que me deben, no sé en qué va a terminar” concluyó.

Los nuevos interventores denunciarán penalmente la maniobra que incluso podría afectar a Ewerling hasta en la pérdida del bien adquirido. “Eso no fue lo único que se vendió, se vendieron un 1114 –modelo de camión, una Toyota Hilux y una Chevrolet Luv por esa época”, refirió.