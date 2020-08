Hombre que protagonizó sangriento hecho en la vía pública quedó en libertad y con “falta de mérito”

Se trata del hecho del 19 de julio pasado en que César Saravia de 30 años, fue detenido por agredir de una puñalada en la pierna a su primo y golpear en el rostro a su pareja.

Todo inició en el domicilio de Echelaine 1242 donde estas personas estaban tomando e iniciándose una discusión el primo de Saravia optó por retirarse seguido de la mujer del imputado, y luego este en segundo término.

La pelea se prolongó por varias cuadras hasta inmediaciones de la rotonda de la Trucha, donde Saravia habría apuñalado en la pierna al hombre y golpeado a la mujer en el rostro, a la cual dejó tendida en la nieve.

El hombre increíblemente llegó hasta la ruta 3 donde se desplomó en un charco de sangre, pero milagrosamente se recuperó ese mismo día y las lesiones fueron consideradas “leves”.

El juez de instrucción del caso el Dr. Daniel Cesari consideró que no estaba probada la autoría del imputado en la puñalada, incluso la defensa sostenía que no podía ser imputado por que al ser “lesiones leves” ese delito es de instancia privada y el damnificado no quiso denunciar.

Pero en el caso de la piña a su mujer en el rostro, Saravia había sido procesado por “lesiones agravadas por el vínculo” y trasladado a la Unidad de Detención 1.

La defensa apeló, y esta mañana la Cámara de Apelaciones desde su Sala Penal declaró la falta de mérito para Saravia e inmediata libertad al considerar que tampoco estaba probado fuera el autor del golpe de puño.