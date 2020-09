Hoy se cumplen 12 años de la desaparición de Sofía Herrera y su madre pide por la captura del sospechoso buscado “un perito dice que esta persona puede saber de Sofía”

Se cumplen hoy 12 años de la desaparición de la pequeña Sofía Herrera en 2008 en el camping Jhon Goodall, y este año en el marco de la pandemia por el COVID no habría manifestación pública, pero si un trabajo en redes sociales y videoconferencia por la tarde con la UNTDF para comenzar la difusión de la nueva actualización del rostro.

María Elena Delgado recordó la fecha con la reciente imagen que actualizó el rostro de su hija Sofía, “cuando vimos la foto entramos en shock, hoy nos da fuerza Giuliana –hermana menor de Sofía, nació después de la desaparición- en el día a día que se crió con la búsqueda de su hermana, días tristes, el cumpleaños, el día de la madre”, dijo quebrándose.

Sobre la actualidad de la causa, refirió, “los primeros días de septiembre estuvimos con el juez que se iba a pedir la captura de este sujeto en interpol, a ver que sabe esta persona de mi hija, Néstor un pibe muy inteligente, sano, que se acuerda y nos ayudó hizo un retrato hablado que repite a lo que dijo el segundo día a que mi hija desapareció, con un 75% de parecido a esta persona que le dicen “espantalavirgen”.

Sobre esta vía investigativa de este sujeto José Dagoberto Díaz Aguila, la madre de Sofía expresó, “da mucha bronca que esta persona estuvo acá en Río Grande, trabajó en construcción entre 2015 y 2016, y ahora que se lo busca no lo encuentran”.

“Hay un perito que dice que esta persona puede saber de Sofìa pero que habla a través de inculpar a otra persona, que venga a declarar lo que sepa”, pidió María Elena.

Al respecto de la hipótesis del homicidio que plantea esta vía investigativa, concluyó, “yo con todo lo que se buscó nunca se encontró nada malo de mi hija, y eso me llena de esperanza, por eso vamos a buscarla todos los días. Somos sus papás los que más la extrañamos y vamos a seguir buscándola hasta el último de los días”, expresó.

Insistió con el cambio de fiscal

Finalmente al respecto de la investigación, María Elena Delgado, volvió a marcar falta de comunicación con la fiscal del caso, la Dra. Laura Urquiza, quien heredó la causa al tomar el cargo.

“Me gustaría que se retire no nos está ayudando en nada, mi intención es que la saquen pero el abogado me pidió que esperemos un poco”, dijo María Elena, agregando, “no tiene ninguna participación, no sabría que decirle no hizo nada por mi hija”, enfatizó.