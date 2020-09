Tierra del Fuego no será eximida del ‘impuesto a la riqueza’ que impulsa el Gobierno nacional, de acuerdo al ex director de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Arturo Capellano, el denominado ‘impuesto a la riqueza’ que se analiza en la Cámara de Diputados incluirá a empresas, bienes y contribuyentes de Tierra del Fuego, al no contemplar exenciones bajo el amparo de la ley 19.640.