INAUGURARON LA BIBLIOTECA “PATRICIA CAJAL” FUNCIONARÁ DE LUNES A VIERNES EN LA MARGEN SUR

En las instalaciones del Comedor El Milagro de la Margen Sur, que está a cargo de Paola Bulnes, quedó inaugurada la Biblioteca “Patricia Cajal”. Del acto de apertura participó Domingo Gutiérrez, Miguel Vázquez y Betty Herrera.

Tal como se había anunciado por las redes sociales, en horas de la tarde de este jueves 22 de abril, se llevó adelante el acto de inauguración de la Biblioteca Socio Comunitaria “Patricia Cajal”. La ceremonia, que fue presentada por Andrés Vouillez, se realizó en las instalaciones del Comedor “El Milagro”, el cual se encuentra ubicado en calle Soldado Desconocido 1.555 del B° El Mirador de la Margen Sur.

Cabe señalar que la biblioteca fue gestada por la responsable del Comedor “El Milagro”, Paola Bulnes, que brinda asistencia alimentaria a cientos de personas del sector desde hace varios años. Sin embargo y en esa iniciativa, el Comedor comenzó a sumar otros tipos de asistencias y ahora tiene un ropero comunitario, también se dictan diversos cursos y talleres para emprendedores. Además, en diversos horarios, se llevan adelante cursos de apoyo escolar para los chicos del sector. El lugar también ha sido utilizado como posta sanitaria para la atención y control de la comunidad.

Este comedor se gestó por la necesidad que tenían muchas familias que viven en ese sector de la ciudad y, de inmediato, la demanda de asistencia creció de manera exponencial, asistiendo a cientos de familias con la colaboración de las autoridades gubernamentales y de distintos entes que colaboran de manera desinteresada.

En este marco se señala que una de las instituciones que colabora desde hace algunos años con este Comedor es el Rotary Club Río Grande que, en esta oportunidad, colaboró con gran cantidad de libros para que la Biblioteca pueda ser una realidad.

La flamante Biblioteca se destaca por el contenido de literatura infantil y juvenil, además de literatura fueguina.

Un agradecimiento especial se le brindó a Miguel Rodríguez y a Mauricio Lebroski por colaborar con la construcción de la estructura de la biblioteca.

José Luis Paredes

Uno de los que participó y que colaboró con la iniciativa es el docente de la UNTDF, José Luis Paredes, quien señaló que “la lectura es una herramienta necesaria para los chicos porque nos da esperanza saber que un chico lee, porque nos da una esperanza para el futuro”.

Paola Bulnes

En tanto, Paola Bulnes agradeció a los presentes y la participación de las instituciones que colaboraron con la iniciativa. En su relato, hizo especial hincapié en la colaboración recibida por el Rotary Club Río Grande. Dijo que, en su trayecto, “tenían el sueño de contar con esta biblioteca y finalmente ese sueño se hizo realidad”, porque “sabemos que una persona que lee, será en el futuro una mejor persona y es lo que buscamos para nuestros niños”.

Oscar “Mingo” Gutiérrez

Por su parte, uno de los protagonistas del acto, fue sin dudas, el escritor, profesor y periodista, Oscar “Mingo” Gutiérrez, quien agradeció que se haya homenajeado a su esposa Patricia Cajal. “Esto yo no me lo esperaba. Esta noticia me llena de satisfacción y llena de satisfacción a mi hijo”, les confió a los presentes. Recordó que Patricia Cajal se radicó en Tierra del Fuego en el año 1989 y siempre llevó como bandera la poesía y la escritura.

Betty Herrera

Una de las escritoras referentes de la ciudad es Betty Herrera, quien participó del acto de inauguración de la Biblioteca “Patricia Cajal”. En la oportunidad, Herrera, quien vive en el sector de la Margen Sur, recalcó que “es un placer estar entre libros y entre gente que tiene esa ambición del saber y del conocimiento”. Recordó la importancia de cada una de las bibliotecas y puso de relieve la literatura argentina y fueguina. Señaló que “la lectura fomenta la imaginación y nos hace volar y la literatura nos hace crear personajes y nos hace conocer el mundo”, a la vez que “nos engrandece el alma”. Betty Herrera, donó una gran cantidad de sus libros, dedicándolos de puño y letra.

Miguel Vázquez

Finalmente, fue el presidente del Rotary Club Río Grande quien cerró la ronda de oradores, destacando lo que significa una biblioteca dentro de un comedor. “En este caso me toca presidir una institución como lo es el Rotary Club Río Grande y a través de esa institución tratamos de llegar a todos de la mejor manera, por eso asistimos a varios Comedores de la forma que está a nuestro alcance”.

Recordó que el Rotary Club Río Grande instaló una biblioteca en el Comedor de María y otra en CAPO (Centro de Autoayuda a Pacientes Oncológicos). Con relación al Comedor El Milagro detalló que “desde hace un tiempo a esta parte, nos interiorizamos de la idea de Paola de inaugurar una biblioteca, así que colaboramos con ella en distintas oportunidades trayendo libros, porque creemos que no solamente se debe alimentar el cuerpo con un plato de comida, sino que, además, se debe alimentar el alma, la mente y la inteligencia de los chicos a través de la lectura”.

Finalmente, valoró la importancia de que un Comedor llegue a la instancia de inaugurar una Biblioteca, “porque allí está el futuro de los chicos y por ende el de nuestra comunidad”.

Patricia Cajal (1957-2017)

Patricia Cajal fue una reconocida escritora y poeta. Entre sus múltiples obras se destaca “Contraste” (poemas editados por la Agrupación de Arte y Cultura Fueguina, Ushuaia, 1986) y “Permanencia” (ediciones La Isla Libros, Río Grande, 1989). La escritora participó, junto a los escritores Mingo Gutiérrez (su esposo) y Fredy Gallardo, de la Fundación Poética de Río Grande en 1989. También en colaboración con Gutiérrez y Gallardo, publicó en el año 1991 la obra teatral “El secreto”.

Cajal falleció en la mañana del jueves 20 de abril de 2017. Su desaparición física dejó un gran vacío en el mundo cultural fueguino.

Biblio todos.jpg

Paola Bulnes, junto a algunos de los colaboradores, posó para la prensa.

Biblio1.jpg

Tres de los principales protagonistas. De izq. A der. Miguel Vázquez, Paola Bulnes y Mingo Gutiérrez.

Biblio mingo1.jpg

Oscar “Mingo” Gutiérrez, firma el libro de visitas de la biblioteca que lleva al nombre de su esposa “Patricia Cajal”.