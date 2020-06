Incendio propietario sospecha que fue intencional

El fuego arrasó con una cabaña de fin de semana en el loteo «Tierra de Ñires», en la localidad de Tolhuin. En ese momento no había ocupantes y las llamas no se propagaron a otras propiedades.

Bomberos informaron que hace unos días el propietario, Oscar Vera, estuvo en el lugar la cabaña se encuentra en el Lote 12, calle Hain -barrio Islas del Sur.

Los daños fueron totales y las pericias determinaron que fue «accidental», pero su propietario planteó sus sospechas.

Ya que en el momento del siniestro no se encontraba persona alguna en la finca, el damnificado en dialogo con FM Aire Libre dijo «estuve con la Policía Científica y me explicaron lo que pasó. Fue un esfuerzo de mas de dos años que se destruyó en apenas dos horas. Duele mucho», agregando que «en el lugar no hay servicio de gas ni de energía eléctrica, y la casa estaba en un 80 por ciento de construcción».

Oscar Vera señaló por otra parte que «la Policía dijo que fue un descuido, pero no creo que sea por un descuido en la salamandra. Estuve aquí el lunes 1 de junio, me retiré apagando la salamandra y no creo que el fuego haya aparecido tres días mas tarde. Haré una denuncia y creo que los vecinos riograndenses que tienen casas aquí en Tolhuin ahora estarán mas preocupados por la cantidad de robos que existen».

Precisamente una de las sospechas serían que habrían provocado el incendio luego del robo de elementos que había en el interior.

IMAGENES DEL INSTAGRAM DE CRONICAS FUEGUINAS

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Cronicas Fueguinas (@cronicasfueguinas) el 5 Jun, 2020 a las 2:22 PDT