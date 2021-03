Indignante situación de un antiguo poblador que alquiló a los Sarome y ahora vive amenazado

La situación se da desde junio en que este hombre vive un calvario desde que tuvo en desgracia alquilar un departamento a una reconocida pareja de delincuentes.

El damnificado Abel Arriagada alquiló a un hombre Roberto Veron a quien no conocía y que al día siguiente apareció con Silvana Sarome. ” Hoy hay muchas más personas viviendo ahí, que trajiste Abel nos trajiste delincuentes me dicen los vecinos”; relató gente lágrimas.

“Hoy estoy preso en mi casa, 5 denuncias hice y ya no se que más hacer, me dicen que me van a poner Policía en mi casa pero aún no me dan una respuesta, esta gente no puede vivir, el domingo fui a pedirles por favor que se vayan y me pegaron”, dijo totalmente desesperado.

Esta mañana se presentó en fiscalía y defensoría, a la espera de una respuesta, debiendo ser asistido por una ambulancia ante la crisis de nervios vívida.