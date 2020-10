Insólito: Una moto que estaba secuestrada judicialmente protagonizó un accidente en la vía pública y se la quieren devolver al dueño toda destrozada

El damnificado tuvo un accidente de tránsito en junio pasado, en el cual la motocicleta no tuvo mayores daños pero quedó resguardada en la causa por “lesiones”. Esperaba que se la devolvieran, y ayer lo llamaron de la comisaría Cuarta, jurisdicción donde la motocicleta la semana pasada tuvo un accidente resultando con importantes daños.

Sergio París, damnificado por este hecho sufrió un accidente de tránsito el 14 de junio pasado en el que resultó lesionado, incautándose su motocicleta Brava modelo Electra, tipo enduro, la cual no tuvo importantes daños en su estructura.

Pasado el tiempo y el proceso judicial, comentó, “Fuimos a audiencia el mes pasado por que hubo lesiones, la secuestraron por lesiones, me iban a entregar el vehículo y allí me entero que se la habían robado del corralón judicial, y ahora se porque no me la entregaban, estábamos esperando el llamado que nunca iba a llegar por que la habían robado”.

Las circunstancias de la entrega del rodado por parte de la Policía le resultaron extrañas y que fueran en la comisaría Cuarta de la margen sur, “la moto la habían robado en el corralón judicial, eso nos dice el oficial de guardia de la comisaría Primera. Nos mandan a la comisaría Cuarta por el accidente que participó la moto contra un Ford Ka la semana pasada, andaba en la calle y nosotros ni sabíamos”.

En el siniestro resultó lesionada una pareja a bordo de la motocicleta, a la cual la Policía no pudo ubicar, “ayer los policías descubren que ven el número de chasis, porque la patente que tenía puesta no coincidía con el tipo de moto, y por el número de motor nos llaman, no entendíamos nada”, en referencia a los daños que presentaba la motocicleta.

El accidente de la semana pasada, de una moto que debía estar incautada, y el estado en que quisieron entregarle el vehículo al propietario.

Allí el padre del propietario de la moto agregó que se dirigieron al juzgado de origen de la causa del primer accidente, “vamos al juzgado a hacer la denuncia por que nos dicen que nadie se va a hacer cargo, ¿Cómo es la cosa? Nos secuestran el auto por las lesiones de mi hijo que no fueron tan graves, nos tienen meses con la pericia, y la moto después aparece en la calle. En el juzgado no tenían ni noticias de esto, hoy nos dijeron que tenemos que esperar a que la entreguen y ahí yo les dije que la moto estaba chocada en una comisaría desde la semana pasada”.

A esta irregularidad en el corralón judicial que se encuentra frente al barrio Campamento YPF con guardia policial, estos damnificados ahora reclaman, “el problema ahora es que nadie se va a hacer cargo de la destrucción del vehículo”, lamentaron, aunque el rodado sigue en poder de la Policía.