Intendentes en contra proyecto de Melella para reactivar sector privado

Los intendentes de Ushuaia Walter Vuoto, de Rio Grande Martín Pérez en contra del proyecto presentado a la Legislatura por el gobernador Melella para reactivar al sector privado con obras, los intendentes pidieron a los legisladores del Frente de Todos-PJ que en la sesión remitan a comisión el proyecto de ley de emergencia y de creación del plan denominado PROGRESO. Ambos mandatarios quieren entrar en el reparto de fondos y obras ya que consideran que debe haber un análisis más profundo, ante la caída de recursos que afecta la coparticipación a las Municipalidades.

Al advertir que habrá una caída en los recursos que se coparticipan Pérez y Vuoto no quieren que el proyecto de emergencia remitido por el Poder Ejecutivo sea sancionado en forma automática este jueves y pidieron que el mismo sea remitido a comisión.

Martín Pérez, si bien coincide en que es necesaria una medida de apoyo al sector privado, planteó dudas sobre el proyecto de ley de emergencia que ingresó el día lunes, por lo que solicitó conocer los mecanismos de compensación que tendrán los Municipios, en virtud de la eximición de pagos de impuestos coparticipables.

El Intendente afirmó que el proyecto implica un perjuicio fiscal para los tres Municipios. “Cuando uno ve que se afectan las finanzas municipales es mi responsabilidad como Intendente plantear la necesidad de dar un debate y llegar a consensos de todos los sectores involucrados”, y agregó que “coincido con la posición de nuestro bloque de que el proyecto se trate en comisión”.

Pérez adelantó que comparte el planteo y la posición de todo el bloque del Partido Justicialista – Frente de Todos, y considera que “debe existir un tiempo prudente para tomar una decisión tan importante como la de destinar más de 2 mil millones de pesos al FUCO del Banco de Tierra del Fuego”.

Además, expresó que “nos hemos enterado de la existencia de este proyecto de ley el mismo día que el Gobernador lo presentó públicamente. Pudimos hacernos del proyecto recién una vez que ingresó a la Legislatura, lo analizamos ayer y hemos encontrado que afecta nuevamente las finanzas municipales”.

Pérez informó que “el Gobierno provincial tomó la decisión de eximir el pago de los únicos dos impuestos que son coparticipables como lo son Ingresos Brutos y Sellos”. A raíz de esta decisión, indicó, que “sería bueno discutir el mecanismo de compensación de la eximición de estos impuestos, que calculamos que son cerca de 100 millones o tal vez más”.

En este sentido, se mostró preocupado “por la falta de consenso para discutir cuestiones tan importantes que tienen que ver con la utilización de recursos de todos los fueguinos. Este proyecto hubiese tenido una fuerza completamente distinta si el Gobernador hubiese optado por el camino que eligió el presidente Alberto Fernández, la de convocar a los intendentes. El Gobernador sabe muy bien que con nosotros puede contar, y siempre que hemos sido convocados estuvimos presentes”.

“Los Municipios también pueden dar una opinión y podríamos haber puesto una mirada constructiva”; observó que “en el comité que se pretende crear para la realización de obras públicas, no están incorporados representantes municipales y eso debería reverse”.

Vuoto mismo discurso que los legisladores del PJ: “Escuché al legislador Federico Bilota y a la legisladora Myriam Martínez, lo mismo al intendente Martín Pérez, y coincido con ellos porque no nos han convocado. Necesitamos dar una discusión muy amplia porque tenemos una sola posibilidad de reactivar la economía, que es este dinero que tiene guardado la Provincia. Es la única oportunidad que tenemos de reactivar la economía y tiene que utilizarse con mucha claridad para hacerlo bien y que llegue a todos los sectores”, dijo Vuoto.

Cuestionó la falta de diálogo y de consenso en el contenido del proyecto que alcanzó estado público “hace apenas dos días”, y sostuvo que aún se encuentra en estudio desde el Municipio porque se trata de una norma “compleja en muchos aspectos y que afecta los recursos coparticipables de los municipios”.

El intendente apuntó que “estamos de acuerdo en que los recursos deben utilizarse para reactivar la economía. Toda la economía: la de los más chiquitos, de los que la están pasando mal, los que no llegan a fin de mes o no pueden pagar el alquiler”.

“En los objetivos coincidimos, pero eso no está garantizado en esta ley. Por eso queremos que quede por escrito cómo va a llegar la ayuda a todos los sectores. Tampoco entiendo la falta de consenso y de diálogo. No convocaron a los intendentes, el presidente del PJ se enteró por los medios, el Partido Verde se enteró por los medios. Dos meses tuvieron cerrada la Legislatura, entonces mínimamente tiene que haber una discusión de cara a la gente”, reclamó.

En esa línea, dijo que “no entiendo haberse tomado dos meses y tener el apuro de sacar sobre tablas una ley que compromete el futuro de la provincia, y en la que metieron otras cosas como por ejemplo la empresa de hidrocarburos, que quedaron en que nos llamaban a discutir y no nos llamaron”.

Para Vuoto, “están queriendo que se vote sobre tablas un proyecto que en su primer artículo convalidaría un decreto que fue observado muy duramente por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado”, y sobre ello lamentó la falta de diálogo y aseguró que “en la ley no está escrito si vamos a ayudar al sector privado, ni cómo, ni cuánto, ni cuándo, ni a quiénes. Sólo dice que se va a fondear el Banco”.

Agregó, además, que “no queremos que se use la situación sanitaria para hacer una ley que autorice que los fondos se utilicen para otra cosa. Tenemos 3.400 pymes en Ushuaia y el Banco dio sólo 70 créditos. Necesitamos discutir que la plata llegue directamente a la gente. Si tenemos plata que no prestamos todavía, ¿cómo van a utilizar los recursos que están pidiendo?”

El intendente Vuoto reiteró que “tenemos una sola posibilidad, tenemos que poder entender y discutir para dónde van esos recursos. Que en la ley quede escrito”.

Pidió además “armar las comisiones, convocar a los intendentes, a los sectores, que quede escrito cómo va a llegar a los sectores más chicos, más perjudicados. Una discusión amplia y profunda, que puede no llevar más de una semana”.

El jefe comunal de Ushuaia pidió “una herramienta más clara, con discusión de cara a la gente. ¿Por qué no lo escribimos? ¿Por qué no lo dejamos en claro? Cuando hay un solo recurso hay que ver quienes participan, y que no pase que los más grandes se queden con créditos grandes y no le quede nada a los más chiquitos”.

“Es un proyecto complejo, que hay que analizarlo con mucho cuidado. Que abran la discusión a las comisiones, que pueda haber cobertura, que se asegure que esto va a llegar a los remiseros, a los taxis, a los peluqueros. Nada garantiza que no vaya a la cuenta FUCO o sólo a un puñado de grandes empresarios”, advirtió Vuoto.