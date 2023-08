Es una situación inédita planteada en un proceso por abuso sexual en la provincia, en la que se confunde la práctica abusiva con la de “sadomasoquismo” que la propia denunciante reconoce como tal. El Tribunal de Juicio deberá determinar cual era el límite en esta práctica sexual que por primera vez aparece en un proceso de estas características-.

Este martes el Tribunal de Juicio Oral deberá resolver una situación compleja de valorar en relación a los hechos imputados a Sergio Adalberto Hidalgo, un hombre de 30 años detenido desde diciembre pasado tras la denuncia de una mujer respecto de una presunta violación, a la que luego agregó dos antecedentes abusivos.

El Fiscal Mayor que entiende en la causa pidió una condena de 10 años de prisión para Hidalgo, y el viernes pasado fue el turno de alegar por parte de las defensoras; las Dras. Sandra Arenas y Erica Soto.

Las abogadas plantearon una absolución en base a la figura del “error de prohibición invencible”; “es el desconocimiento total de la norma por parte de nuestro representado, en un contexto particular, como es el juego sexual consentido con esta metodología que incluía el dolor como parte del placer”, detallaron las abogadas.

En ese sentido destacaron en el alegato que el imputado y la denunciante mantuvieron este tipo de relaciones durante 3 años, y que en ese lapso hubo una relación de pareja pero que solo se sostuvo por unos pocos meses; “de hecho Hidalgo ya estaba en pareja con otra mujer”.

Las defensoras alegaron que la propia mujer reconoce que practicaba sadomasoquismo con Hidalgo y con otros, lamentando no poder contar con un testimonio de un sexólogo especializado en el tema, dado que “la psicóloga forense explicó y dijo saber hasta ahí nomás”, respecto del sadomasoquismo.

“Tienen ciertas particularidades en estos juegos como parámetros, una palabra para detener pero no existe el no. La metodología era que ella dejaba la puerta abierta, se llamaban por números privados, y el llegaba y se consumaba el acto en el que ella sentía placer con el dolor en las relaciones sexuales”, detallaron.

En ese sentido destacaron dos detalles de la causa, “el exámen ginecológico no encontró rastros de gametos masculinos” y “respeto de la fisura vaginal la mujer explicó que entre el 9 y 11 de diciembre estuvo en Ushuaia donde mantuvo relaciones con otro hombre, indicando que el día 9 fue la última relación que mantuvo. Precisamente eso indica que los restantes días no tuvo relaciones ya que había sufrido la fisura vaginal que se le constata luego del hecho denunciado con nuestro cliente el día 15”, sostuvo la defensa que indica que la pareja no pudo mantener relaciones ese día precisamente por esa causa.

Asimismo la defensa sostiene que la mujer en esta última ocasión no presenta ninguna lesión o rasguño propio de haber sido forzada a una violación.

La defensa finalmente indicó en base al testimonio de Hidalgo que la mujer lo denuncia en razón de no haberse concretado la relación de pareja; pidiendo se dicte la absolución y una prohibición de acercamiento y contacto recíproca.

El Tribunal de Juicio volverá a abrir el debate este martes a las 11 de la mañana, ocasión en que el imputado brindará sus últimas palabras, pasándose luego a deliberar un veredicto.