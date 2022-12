La mujer filmó el video al lado del cuerpo de la víctima y lo publicó en sus redes sociales a segundos de que arribara la Policía. En el video relata que supuestamente era acosada por la víctima.

La mujer identificada como Florencia Eliana Mansilla actualmente está detenida a disposición de la jueza interviniente en la feria judicial, la Dra. Cecilia Cataldo, quien interviene en la causa.

Increíblemente la imputada publicó en sus redes sociales un video en el que se muestra con la mano ensangrentada intentando salir de la vivienda de calle Punta Popper 363, propiedad de la víctima Alexis Baciocchi, cuyo cuerpo ya estaba sin vida al lado suyo en el exterior de la vivienda.

Se trata de la misma escena que encontró la Policía siendo dable de recordar que los agentes sanitarios que intervinieron dieron cuenta que el homicidio, por algunos indicios del cuerpo, fue cometido tiempo antes del aviso.

Aseguró que era acosada por la víctima

En el video Mansilla da cuenta de que asesinó a Baciocchi por que la acosaba permanentemente e incluso señala que quería “asustarlo” aunque en otro tramo de su errante discurso indica quería que “sufriera” detallando haberle dado numerosas puñaladas.

Da cuenta incluso de que “hace un tiempo estuve escribiendo sobre un hombre que en varias ocasiones me molestó, me amenazó en varias ocasiones. Hoy le dije que lo iba a ver, vine a su casa y le dije como me sentía entonces fui sincera diciéndole que lo quería matar porque no me dejaba tranquila”, señala.

“Discutimos y lo apuñalé, no sé cuantas veces, porque el se movía mucho y mi intención nunca fue matarlo, simplemente quería asustarlo para que sepa que no podía meterse conmigo”, agregó.

“La Policía como la Justicia tarda para todo, y hoy ya entendí que nadie más me va a volver a tocar”, finaliza diciendo Mansilla.

La Justicia a trabaja en torno al historial de ambas personas en redes buscando determinar si no se trata de una coartada planificada dado que incluso la mujer llega a chuparse la sangre de las manos mientras se filma.

La detenida tiene un historial de intervenciones judiciales por situaciones de consumo e incluso la Justicia le sacó menores que tenía a su cargo.

La mujer en el video muestra su mano aun ensangrentada.Florencia Eliana Mansilla está detenida.La víctima Alexis Baciocchi, la mujer lo denuncia por acoso en este video.