La panadería La Unión quedó consumida por el fuego y se perdió una parte de la historia de Tolhuin

La mediterránea localidad amaneció conmovida cuando pasadas las 5.00 horas de este sábado se declaró un incendio que consumió completamente las instalaciones de la tradicional panadería La Unión.

El siniestro consumió completamente las instalaciones de la panadería más famosa de Tierra del Fuego, propiedad de Emilio Sáez, quien con esfuerzo de muchos años construyó desde un pequeño local un lugar de encuentro de los fueguinos en el corazón de la isla.

Parada obligada en el viaje por Tierra del Fuego, donde cientos de famosos se daban cita cada vez que visitaban la provincia; desde esta mañana no estará mas a partir de la acción de las llamas que lo consumieron todo.

El fuego comenzó en el sector de la cocina y rápidamente se propagó, debiendo trabajar todas las unidades de bomberos de la localidad ya no solo en tratar de controlar el fuego, sino simplemente en evitar la propagación a viviendas lindantes, todas cabañas de madera, por lo que el riesgo era muy alto.

Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas y los bomberos lograron salvar las viviendas lindantes, pero de este gran pedazo de historia de la localidad de Tolhuin no quedó absolutamente nada en un siniestro que conmueve no solo a los tolhuinenses sino a los fueguinos en su totalidad.

Los peritajes determinarán las causas del devastador siniestro.