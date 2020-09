LANZAN LA PRIMERA TRANSMISIÓN DE FÚTBOL DE TIERRA DEL FUEGO

Desde el aire de Radio Morajú FM 95.5 de Río Grande, “Vuela el Fútbol en Morajú” se configura en el dial como la primera transmisión de fútbol con partidos locales, nacionales e internacionales realizada íntegramente en la provincia por jóvenes fueguinos.

Una nueva e inédita propuesta radial ya se escucha en el dial 95.5 de la ciudad de Río Grande. Una iniciativa del relator riograndense, Ariel Rodriguez, propone transmisiones de fútbol con partidos locales, nacionales e internacionales, persiguiendo el gran objetivo de que “los y las oyentes de Tierra del Fuego encuentren en un producto fueguino lo que pueden llegar a buscar en otra transmisión de cualquier punto del país”.

Ariel, “Pocho” como lo apodan, es Licenciado en Ciencia Política, pero desde los 5 años comenzó a desarrollar una pasión por el relato, momento en el cual se sentaba frente al televisor e iba relatando los partidos. Trabaja en radio desde 2004 y desde 2015 ha formado parte como relator de equipos de transmisiones deportivas de AM 970, Radio Génesis y en AM 810, Radio Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Este año, se radicó nuevamente en su ciudad natal y no dudo en seguir transmitiendo fútbol.

“Tenía la necesidad física y mental de seguir relatando y gracias a Dios Radio Morajú me abrió las puertas y me dio la confianza para hacerlo. Armé el equipo de transmisión y así nació “Vuela El Fútbol en Morajú”, afirmó Rodriguez. “Empezamos transmitiendo los partidos más importantes las principales ligas y competiciones europeas, relatamos el ascenso del Leeds de Bielsa y lo seguiremos de cerca en la Premier, y ahora estamos enfocados en la Copa Libertadores, esperando por el arranque de las eliminatorias y del fútbol nacional. Obviamente, cuando haya partidos en la provincia, también vamos a transmitirlos”.

El comentarista de la transmisión es Luciano Obiol. “Lucho”, es profesor de educación física y se desempeña como Coordinador del Handball del Club Universitario desde 2010, quien afronta este desafío con mucho entusiasmo, “me siento orgulloso de formar parte de la primera transmisión de fútbol de la provincia”, aseveró. Asimismo, destacó “el estudio de Morajú es de primer nivel, y la radio nos brinda todo lo necesario para trabajar de la mejor manera. Creo que estamos haciendo un producto que es muy profesional y creciendo como equipo partido a partido”, concluyó.

El equipo de transmisión se completa con David Massimino, Guillermo Boucho, Mariano Novillo y la locución comercial de Carlos Stuto.

Desde el pasado 14 de junio que esta transmisión se encuentra abriéndose camino en el aire de la radiofonía fueguina, contando con un fuerte trabajo en las redes sociales de la radio, sumándose también como canales de transmisión.

“El fútbol es la pasión más grande de este país, por lo que el desafío de contar eso que los y las oyentes esperan toda la semana, es una sensación hermosa. El slogan de la radio es “estamos en todos lados” y ese es mi gran objetivo brindar un producto de calidad y llegar a la mayor cantidad de hogares posible”, finalizó Ariel Rodriguez.