LAS HERAS: Un hombre denunció que durante años fue víctima de abusos sexuales por parte de compañeros de SPSE

El trabajador de 52 años radicó la denuncia penal el pasado 15 de septiembre ante la Fiscalía. Uno de sus compañeros está acusado de abuso sexual con acceso carnal, los demás por abuso simple, amenazas y mobbing. Cuando se lo contó al ex gerente de Servicios Públicos, este “se rió”, por lo cual la denuncia pide que se lo investigue por omisión del presunto delito. (Tiempo Sur)

Durante 4 años, de acuerdo a la denuncia realizada ante la Fiscalía de Las Heras, un hombre dijo ser víctima de abusos sexuales, maltratos y actos denigratorios por parte de sus compañeros de Servicios Públicos en Las Heras.

El trabajador de 52 años- que desempeña sus tareas en el área de guardia de reclamos de este órgano – detalló el rol que desempeñó cada uno de sus compañeros durante estos años, en donde uno principalmente, JF, fue quien presuntamente lo sometía sexualmente en su lugar de trabajo.

Lo sucedido le trajo consecuencias psicológicas y psiquiátricas, incidió en la relación con su pareja, a quien finalmente le contó el infierno que vivió.

Según la denuncia, contó esta grave situación a su anterior jefe, el ex gerente de SPSE, pero este “se rió y me corrió diciéndome que deje de joder con tonteras”

JF

La denuncia penal, que ahora será enviada al Juzgado de Instrucción a cargo del Juez Eduardo Quelín, señala que el hombre trabaja en la guardia de reclamo en donde cumple horarios rotativos, lo que era “propicio” para que JF abusara de él. Los abusos “eran peores y más violentos si estaba borracho”, y eran continuos si su turno laboral era durante la noche.

“Así aparecía a la guardia y me arrinconaba contra la pared, me bajaba el pantalón y me practicaba felatio. Todo era muy violento. Me pegaba piñas si yo me negaba”, relató. “Luego- continuó- me empujaba contra una esquina de pared y abusaba por mí durante largo tiempo. Esto podía ser varias veces durante la noche. Cada vez que lo veía venir, me ponía tan nervioso que no reaccionaba, me bloqueaba”.

Advirtió que era “muy difícil contar esto”, sobretodo “por ser hombre”. Por este motivo el presunto abusador le decía: “Sos un marica, quien te va a creer si me denuncias”, o lo amenazaba de diversas formas, como por ejemplo: “Te voy a matar si contas algo”.

“Yo estaba totalmente anulado, le tenía mucho miedo. Pero cada día estaba peor, y como estaba tan mal anímicamente, con tanto miedo y totalmente anulado, luego las violaciones eran en cualquier lugar y cualquier hora si estaba solo”

En la denuncia, la abogada patrocinante, Dra. Rosa Razuri, pidió las filmaciones de SPSE ya que demostrarían las veces en la cual el presunto violador acudía a la guardia.

También solicitó que se incluya en la investigación al anterior Gerente de SPSE, ya que por su omisión, los ataques sexuales siguieron sucediendo.

A diferencia de su antecesor, el actual Gerente de SPSE de la localidad petrolera, al tomar conocimiento, lo instó a realizar la denuncia y dispuso un sumario administrativo para los supuestos implicados.

TiempoSur detalla la declaración del hombre, diferenciados por las iniciales de los acusados, y el presunto accionar de cada uno.

SB

“Se bajaba el pantalón y me decía que le chupara. Mirá marica lo lindo que tengo para vos. Y se manoseaba, se excitaba, y hasta eyaculaba”

WB

“Siempre me decía que era marica”, señaló en relación a esta persona que era su jefe directo. Por eso, no le contestaba ante cada agresión, ya que “tenía miedo a perder el trabajo”.

“Un día llegó, se bajó el pantalón y me dijo: “Mira esta linda colita es para vos”, relató.

FS

“Un día llego a la guardia con pantalones cortos, se los bajó y me dijo: “Mira lo que tengo para vos y se tocaba sus partes íntimas”.

MQ

“Esta persona me insultaba todo el tiempo, no pasaba un día sin que me puteara. Me gritaba marica, boludo, inútil, etc. Aclaro que yo no lo provocaba , sin embargo me denigraba continuamente”

FM

El supuesto implicado, al ser jefe de un área que requería que lo llamaran ante una urgencia, insultaba al supuesto abusado. “Que mierda me importa que haya una urgencia. No me llames de nuevo marica”, le decía. “Luego a la mañana siguiente se presentaba, me insultaba y me faltaba el respeto delante de todo el mundo”, agregó.

Jefe

“Me insultaba y me hacia hacer tareas que no me correspondían, como hacerme limpiar el baño, con el fin de humillarme. Me gritaba, diciéndome puto de mierda, inútil, y muchas otras cosas más”

Los nuevos

El maltrato llegó a ser concretado por los nuevos contratados de SPSE. “Los contratados nuevos, guardias de reclamo, son muy atrevidos conmigo. Y es lógico porque ellos ven los abusos de parte de los jefes y los más antiguos en mi contra. Ellos se dirigen de la misma manera: me dicen marica, boludo, etc. No existe el menor respeto, a pesar de que soy un hombre mayor y con mucha antigüedad en la institución”, precisó.