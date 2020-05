Los sueldos de Mayo no estan garantizados

El Gobernador Melella señaló que los salarios de abril para los estatales “están garantizados”, pero ratificó que el panorama a futuro es incierto y no descarto que deba pedir ayuda a Nacion para pagar los sueldos.

Mellela volvió a dar muestras hoy de la difícil situación económica que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego como consecuencia de la abrupta caída en la recaudación general.

«Así como en su momento dijimos que había que comenzar la cuarentena, ahora tenemos que decir que la situación es terrible; si el comerciante no trabaja, no contribuye», destacó Melella y aclaró: «Por más que le busquemos la vuelta no tenemos una maquinita para imprimir billetes». Por ello, señaló, «la situación del Estado provincial es muy compleja y hoy tenemos que sostener al sector privado que la pasa muy mal»

Consultado por los sueldos de los agentes de la administración pública, Melellla admitió que se está «haciendo lo imposible para pagar salarios, pero esto cada vez se complica más», y anunció: «Los de abril están garantizados, pero lo que dije es cierto, existe la posibilidad de que no se paguen sueldos».

Para evitar caer en esto, el Gobernador anunció que se está solicitando la colaboración del Gobierno nacional para hacer frente a diversos compromisos urgentes. Estos fondos, aclaró que «por ahora son para cumplir ciertas obligaciones: obra social, insumos de salud y alimentos, pero si fuera necesario lo pediremos para salarios».