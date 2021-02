Madre de la agrupación “Pañuelos” pidió custodia policial ante el tercer ataque a su domicilio

El sábado a la noche se denunció un nuevo ataque a la vivienda de una de las integrantes de la agrupación “Madres en Lucha Yo Si Te Creo”, siendo el tercero que se registra en su domicilio.

La damnificada Mabel Acuña explicó “La Policía constató que no hubieran nuevos daños, porque estaban los de la semana pasada cuando encontraron un disparo en una de las ventanas”.

Sin embargo, en este nuevo episodio manifestó “El accionar policial dejó bastante que desear, porque no buscaron las cámaras.”

Es por esto, que en la jornada de hoy se hizo presente en Tribunales acompañada por otros integrantes de la asociación, “estoy pidiendo que el juez Sahade cumpla con su palabra, yo desde la semana pasada tenía que tener custodia policial”.

“Lo necesito por las nenas, esto no me da miedo para parar mi lucha. Hagan lo que hagan, yo no voy a parar con esta lucha, pero sí tengo miedo por la integridad de mis hijos” enfatizó.

Al ser consultada sobre si cree que la persona que realiza estos ataques es la persona denunciada en la causa explicó “Exactamente, no hay otro”.