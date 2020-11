Madres de pañuelos amarillos marcharon y prometieron un bocinazo este lunes en tribunales

Consideran injusto el pedido de 8 años de prisión para Marcos Saldivia en el juicio que se le sigue por abuso.

“La fiscalía tenía para pedir de 8 a 20 años por estos dos hechos y pidió el mínimo, y como mamá no sabemos por qué”, dijo Ivana, madre de la víctima.

En la manifestación realizada este domingo en el Cono de Sombra, las mamás reclamaron más contención del lado de la Justicia, “la verdad que transcurre adentro del juzgado el juicio por el abuso de mi hija, y nosotros lo seguimos desde afuera sin poder entrar al edificio, la fiscal Laura Urquiza nunca se acercó a informarnos como va, ni nos da información a mi como mamá del desarrollo del juicio, mi hija está muy mal con una incertidumbre total y ahora con una mezcla de miedo e indignación por este pedido nuevo de la fiscalía”, agregó.

“Igual no es toda la Justicia, a nosotros algunas personas de la fiscalía nos han informado en su momento, la secretaria Mariel –Zárate- quiero destacar que siempre nos recibió y nos tuvo al tanto, pero ella hoy no está en el juicio y la fiscal no nos considera para nada”, reclamaron.

El acto concluyó con la lectura de la carta de Yésica, una mamá de una víctima de abuso sexual, quien “hoy todavía estamos a la espera de un turno de los peritos oficiales para obtener nuestra prueba mas valiosa, la pericia psicológica porque ella debe probar que s denuncia es verdadera así como el daño que le causó”.

Luego se leyó la carta de la víctima del actual juicio en curso, quien no pudo estar presente “a causa de su estado de ánimo”.

En rechazo al pedido de condena desde la fiscalía, las mamás convocaron para este lunes a una presencia en tribunales y bocinazo a partir de las 10 de la mañana, en que se retomarán los alegatos.