Malestar de efectivos policiales que aseguran estar “desamparados” por la fuerza y la ART luego de los contagios de COVID

La fuerza policial registró más de doscientos contagios con casos de COVID positivo confimados y casi el doble de casos con aislamiento por estrecho contacto o convivencia con un positivo. La ART no respondió a ninguno de los casos.

Ante ello los efectivos acercaron una carta manifestando su “malestar” asegurando que “es lamentable que el personal más destacado como son los de las comisarías e incluso los que han estado delicados no le han dado una mano, al contrario alguno de ellos pese a lo mal que la pasaron, no fueron cuidados con la contención necesaria. Todos los recursos para contener al personal y no han sabido aplicarlos”, señalaron pese al anuncio de una compensación.

En ese sentido refirieron que además de la afectación económica, que fue compensada, los recuperado inmediatamente fueron reincorporados “a la labor de calle bajo cualquier condición climática, sin un exámen médico, que debió cada uno realizar por fuera de la institución”.

Un capítulo aparte mereció la situación de la aseguradora ART, a la cual varios efectivos enviaron notificaciones reclamando por su situación de salud deteriorada producto del servicio policial en cuarentena.

Las respuestas mediante carta documento fueron tajantes; el COVID19 “no se encuentra dentro del régimen de riesgos del trabajo”.