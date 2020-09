María Elena Delgado; “es muy fuerte mirar la actualización del rostro de nuestra hija” dijo entre lágrimas

La madre de Sofía Herrera observó esta mañana una copia blanco y negro que fue la primera imagen que tuvo del dibujo de actualización de su hija a sus potenciales 14 años de edad.

Resumen Policial esta mañana difundió en exclusiva la nueva imagen del rostro de Sofía Herrera e inmediatamente nos comunicamos con María Elena Delgado, quien acababa de tomar conocimiento de la misma, “recién acabo de verla, estamos asimilando, es fuerte para nosotros como papás, Fabián también la vió”, dijo entrecortada por el llanto, “es muy fuerte mirar la actualización de nuestra hija”, expresó sobre la imagen que reproduce su posible rostro a los 14 años, y próximo 15, a cumplir el 30 de diciembre.

Delgado expresó respecto del nuevo aniversario de la desaparición a cumplir el lunes, “no vamos a hacer nada para no reunir gente en medio de esta pandemia, no tenemos cartelería por que nos dijeron para el lunes la actualización a color”, mencionó esta mañana cuando aún la imagen no había sido difundida desde esta tarde.

“Si vamos a tener una videconferencia con la Universidad de acá, con presentación virtual con gente de toda la Patagonia, responderemos preguntas y esperamos trabajar en la difusión del nuevo rostro a ver si genera nuevos datos”, refirió.

“Ojalá sea el último aniversario y también está la esperanza y expectativa de ver si aparece este hombre que andan buscando a ver si aporta algo sobre Sofi”, concluyó.