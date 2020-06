Melella con internas dentro y afuera de su Gobierno

La legisladora de FORJA Mónica Acosta calificó de “dolorosa” la interna del gobierno, por dentro y por fuera y puso sobre la mesa las diferencias internas y externas que están jugando en contra de la resolución de problemas y las relaciones de la gestión Melella con los distintos sectores. Además, sumó la disputa territorial de los intendentes e instó a “aperturar el diálogo” ante una situación que no amerita este escenario. Defendió la potestad de Melella de cambiar algunos funcionarios de segunda y tercera línea.

Acosta consideró “un factor determinante la cantidad de militantes que quedaron de la señora que gobernó anteriormente”, y aseguró que a los efectos administrativos “son máquinas de impedir y los factores de erosión constante entre el gobierno, los sectores populares y muchos de los gremios”.

Por Radio Provincia, aseguró que “el gobierno no solamente tiene internas hacia afuera sino hacia adentro. Por ahí se genera la duda razonable en los trabajadores que no están afectados a una función de que se le puede transferir otra función por fuera, o perder su trabajo, cosa que no va a ocurrir. También de la puerta para adentro hay cuestiones que han pasado en la Casa de Gobierno, intencionales o no, porque el Ejecutivo tiene derecho a elegir sus cuadros directivos para dar respuesta a una cantidad de temas. Con el sector docente se plantea el tema de acuerdos para altas y bajas, pero entre la decisión política y la ejecución esto hace un ruido. Después pareciera que hay una intencionalidad de liquidar mal los salarios, y esto debe tener responsabilidad”, reclamó.

“El gobierno decidió que no iba a despedir a nadie, pero muchos vamos detectando la conflictividad que se va generando hacia abajo, vemos una máquina de impedir y es dormir permanentemente con el huevo de la serpiente”, graficó la legisladora.

“Sé que no lo van a decir, pero muchos hemos estado cerca y nos agarra impotencia al ver el día a día de la ejecución de la administración y todo lo que pasa entre la decisión política, la ejecución de los temas y cómo sigue la cosa después. Es muy complejo transitar este camino y por eso vivo con mucha tristeza y dolor lo que pasó con José Gómez, a quien conozco hace mucho tiempo. Su hermano Alejandro es uno de los profesores de nuestro bachillerato popular en la Cooperativa. Fue injustificable ver tanta presencia policial y me dio mucha tristeza. Me solidarizo con él porque no es un problema si tenía permiso o no, si tenía personería gremial o no, porque el activismo sindical existe y hay que fortalecerlo, y por sobre todas las cosas reconocer que hay una democracia que permite abrir el diálogo permanentemente”, expuso.

“No puedo dejar de reconocer que en estos últimos días han sido removidos varios directores de distintas áreas, incluyendo los de Obras Públicas y de varios sectores, y estas son facultades que tiene un Ejecutivo para gobernar. Cada Ejecutivo tiene el derecho de poder definir quiénes son sus cuadros de confianza, a cinco meses de gestión. Si no, no avanza, y se viven enroscando la víbora, perdonando el término”, sostuvo.

A modo de ejemplo, citó que “el otro día atendí a una señora de Lago Escondido. Esa gente está viviendo en condiciones terribles en esta emergencia sanitaria. Les cortan la luz dos horas por día. La señora me llamó desesperada y lo primero que uno averigua es qué pasa con Energía, porque queremos ser un puente. La gente de Defensa Civil le dice que le cortan la luz porque el gobernador no quiere poner plata para el gasoil, que es una mentira. Así ocurre todo el tiempo y puedo asegurar que gran parte de la problemática tiene que ver con estas internas, con disputas de poder, con quién tiene los trabajos territoriales, quién disputa las cajas de determinados nichos de negocio del Estado provincial”, disparó.

“Es una experiencia dolorosa la que se está transitando y, a eso le sumamos la inexperiencia de muchos actores con el movimiento obrero. La Legislatura hacía cuatro años que no abría la puerta, nos tenemos que tranquilizar todos porque estamos en un momento particular y hay que aperturar el diálogo”, instó.

El problema no está en los ministros sino en las segundas y terceras líneas, según Acosta: “Esa es la dificultad que tenemos muchas veces desde el sector del trabajo, y eso ha sido materia de mucha discusión. El gobernador nunca quiso remover a nadie, esa fue su voluntad, pero ha hecho una práctica y una experiencia de gestión en estos cinco meses y la dificultad que prevalece tiene que ver con esto, con que no hay gente que no sea de su total confianza. Esto genera roces con los sectores del trabajo y con las expectativas que tiene la sociedad de ir apuntalando otro rumbo”, manifestó.

Consultada acerca de cómo se resuelve, planteó que “rápidamente hay que aperturar el diálogo, convocar a todos, comentarles en qué condiciones están las finanzas, qué proyección se tiene. Nosotros vamos a seguir acompañando desde la Legislatura y también está la posibilidad de tomar un nuevo empréstito por tres mil millones y habrá que ver cómo se direccionan los recursos. Hay que hablar con todos, no ser exclusivos de un solo sector, y que haya cierto grado de respeto. Todavía no tuve la oportunidad de hablar con José Gómez pero me gustaría escuchar su opinión porque, si parte del reclamo es para defender la gente que pone palos en la rueda en la administración, me parece que no corresponde, porque eso sí es una potestad que tiene el Ejecutivo. Nadie ha despedido a nadie y en todo caso será un cambio de direcciones”, dijo.

Afirmó que “el gobernador está muy bien plantado con estos temas y uno tiene la necesidad de comunicar, porque la gente no tiene por qué saber lo que pasa y parece la película de dos gobiernos distintos. Siempre que se habla con sinceridad, la gente entiende y no es tonta. Siempre va a disculpar un error cuando no es con mala intención. Lo que no se puede es ocultar estas cuestiones que son trascendentales. Para mí fue muy innecesaria tanta presencia policial y lo que ocurrió con José Gómez. Tampoco quiero la demonización de nuestra policía, porque no es así y habrá también internas ahí que cada uno tendrá que definir. En este período los he conocido desde otro lugar, sobre todo a las mujeres que trabajan y son las primeras que necesitan una delegada de género, para valorizar las aspiraciones que tienen de superarse, de estudiar y tener una carrera que no sea tan verticalista y le permita defender algunos derechos prioritarios”.

La interna externa: Por otra parte, tuvo en cuenta las fricciones con los intendentes, que son inocultables: “Hay internas con los intendentes, que tienen un determinado trabajo territorial, hay mucha disputa de intereses con la obra pública, porque gran parte de lo que se centralizó en beneficios con la sanción de la ley de emergencia tiene que ver con la pandemia y con generar las obras necesarias para los barrios más empobrecidos que no cuentan con agua, cloacas y condiciones sanitarias para sobrellevar la crisis”, señaló.