Lo sostuvo el Gobernador en el marco de la inauguración de la Casa del Deporte, un nuevo espacio ubicado en Margen Sur en Río Grande que permitirá el desarrollo de diversas actividades sociales y deportivas.

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó este sábado la inauguración de la Casa del Deporte, un nuevo gimnasio ubicado en el sector de Margen Sur de la ciudad de Río Grande. Estuvo acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza y del Intendente de Río Grande, Martín Pérez. Participaron también Legisladores Provinciales, Concejales, Diputados Nacionales, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales, veteranos de guerra, representantes de diversas asociaciones y clubes deportivos, autoridades de diversos organismos y de las fuerzas armadas y de seguridad, familiares, deportistas y profesores y profesoras del área deportiva.

Luego del tradicional corte de cintas y del descubrimiento de placas alusivas, Melella expresó que “estoy feliz porque uno ve cómo sigue creciendo Margen Sur. Hoy se nota que hay una gran presencia del Estado gracias a la lucha de tantas y tantos vecinos de la zona que lograron tantas cosas en estos años. Así que inaugurar este nuevo espacio es una alegría inmensa”.

“Este gimnasio que es idéntico a los que se están haciendo en Tolhuin y en Ushuaia la verdad que es hermoso, porque está pensado para los chicos y las chicas. Pero esta infraestructura no vale la pena si no está llena, si no tiene contenido. Si un gimnasio no está lleno de pibes y pibas no vale la pena, porque este gimnasio tiene que ver con la inclusión social, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con crecer dignamente”, agregó.

En este sentido, el mandatario subrayó que “por eso ahora la Secretaría de Deportes y Juventudes tiene el gran desafío de no esperar a que vengan sino salir a buscar a los chicos y a las chicas que están en la casa. Los pibes tienen que estar en la escuela, en un gimnasio, en un centro cultural, y esa es tarea de todos”.

Finalmente, Melella indicó que “felicito a todos los que han trabajado en este proyecto y que hicieron posible que este gimnasio sea hoy una realidad. También a las familias que tanto han luchado y trabajado para tener espacios dignos para crecer junto a sus hijos e hijas”.

Por su parte, el Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó, sostuvo que “estamos contentos de haber inaugurado una nueva infraestructura deportiva en Río Grande, en la provincia, sobre todo por las características que tiene este gimnasio que tiene la capacidad para abrir escuelas deportivas, para dar acceso al deporte, para ampliar el derecho a una actividad física. Eso es lo importante que celebramos hoy”.

“Recuerdo palabras de nuestro Gobernador que siempre nos dijo que podemos hacer muchísimas obras, pero que si no le damos contenido a estas obras no sirve de nada. Ese es el desafío y trabajo que tenemos diariamente con la Secretaría cada uno de los que componemos este equipo de trabajo al cual agradezco su compromiso. También agradezco a todas las áreas involucradas en el proyecto”, culminó

Para cerrar el acto, deportistas de diversas disciplinas realizaron una muestra gimnástica y deportiva.

El edificio ubicado entre calle nuestra Señora de Itatí y Azucenas cuenta con un sector principal de cancha con dimensiones útiles para el desarrollo de diversas disciplinas deportivas como fútbol de salón, hockey, básquet, tenis, vóley, balón mano y escalada entre otras, como así también para actividades diversas que requieren espacios centrales con alturas considerables. Acompañan a este volumen principal sobre la calle Azucenas espacios de control, de administración, consultorio, sanitarios femeninos, masculinos y aptos para personas con discapacidad, vestuarios y sala de máquinas que incluye sistema contra incendio.

Asimismo hay un sector de gradas con capacidad de 257 personas y por debajo se aloja un amplio depósito para albergar elementos deportivos. Sobre el frente se ubica un amplio espacio de cocina equipado con cocina industrial y mobiliario para ser utilizado como cantina y/o bufet, junto a gran espacio para ubicar mesas para comedor. Sobre el lateral interno se alojan tres salas de entrenamiento con piso deportivo de caucho reciclado y calefaccionadas, y sobre contra fachada se ubica salida hacia Casa de la Alegría para unificar edificios.