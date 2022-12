Un joven de 26 años fue detenido in fraganti dentro de una vivienda del barrio Huiliches. Hace dos meses salió de la cárcel, donde cumplía pena por un crimen. (lmneuquen)

No hace ni dos meses, que un asesino condenado recuperó la libertad condicional que volvió a delinquir. Ante ruidos en una vivienda del barrio Huilliches, un vecino alertó a la Policía y así, efectivos lograron detener al ladrón, quien resultó ser un ex convicto. Fue acusado y volvió tras las rejas en una comisaría con prisión preventiva.

Se trata de Matías Figueroa de 26 años quien fue condenado por haber asesinado de un disparo al abdomen a Juan Castro el 7 de septiembre de 2014 durante un festejo de cumpleaños de 18 en la entonces Toma Esfuerzo. Ese día, víctima y victimario arribaron a la fiesta como invitados, pero luego de que comenzaron a discutir, la madre del agasajado los echó y fue en la vereda donde Figueroa le disparó a Castro. Así lo atestiguó el propio cumpleañero en el juicio, de fines de 2014, en el cual condenaron a Figueroa a la pena de 13 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Luego de ocho años tras las rejas en la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén capital, el joven accedió al beneficio de la libertad condicional, gracias a su buen comportamiento y por el plazo cumplido en prisión. Entre las pautas impuestas a cumplir estaban las de no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, no acercamiento a menos de 200 metros de los domicilios de los familiares de la victima y no cometer nuevo delito.

Sin embargo, parece que Figueroa no escuchó atentamente esta última pauta. Es que, apenas 51 días después de salir de la cárcel, ingresó a una vivienda con fines de robo. De acuerdo a la teoría del caso descripta por el asistente letrado de la Fiscalía de Robos y Hurtos Luciano Vidal en la audiencia realizada este domingo a la mañana, el sábado 10 de diciembre, alrededor de las 22:30, saltó unas rejas de más de 2 metros de altura y accedió al patio delantero de una casa ubicada sobre calle Pilar al 3500 de Neuquén capital.

“En ese lugar, golpeó con un elemento la puerta de ingreso, fracturando la misma a la altura de la cerradura y logrando ingresar”, detalló Vidal. Una vez dentro, revisó todas las habitaciones en busca de elementos de valor y los guardó en una mochila, pero sus movimientos ruidosos alertaron a un vecino que dio aviso a la Policía.

Fue así, que al lugar acudió personal policial del Demose que patrullaba en cercanías y al ver la puerta de ingreso dañada, saltó la reja e ingresó a la casa, dándole la voz de “alto policía” al delincuente. Al ver a los policías, arrojó un arma de fuego al piso y fue reducido.

También llegó el dueño de casa quien constató que dentro de la mochila había elementos suyos, así como también mostró las credenciales que acreditan la propiedad del arma de fuego hallada por el ladrón.

El delincuente fue trasladado a una comisaría hasta que este domingo fue llevado ante un juez. En la audiencia, el representante de la Fiscalía lo acusó por el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por fractura, en grado de tentativa. También le endilgó la tenencia de un arma de fuego.

Asimismo solicitó que quedase detenido con prisión preventiva por el plazo de dos meses por considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que de recaer nueva condena, la misma sería efectiva, y porque brindó tres domicilios distintos, así como por encontrarse en libertad condicional con la obligación de no cometer nuevo delito.

A su turno, los defensores Raúl Caferra y José Maitini se opusieron al agravante de fractura y del delito de tenencia de arma; así como a la medida cautelar de prisión preventiva por dos meses, que solicitó la fiscalía.

Finalmente, el magistrado a cargo de la audiencia Luis Giorgetti avaló los cargos contra el acusado pero solo por el robo y no la tenencia del arma. Respecto de la medida cautelar dictó la más gravosa pedida por la fiscalía y fijó un plazo de un mes para culminar la etapa de investigación del hecho.